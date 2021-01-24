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4地雷別踩 告別秋冬「脫屑臉」

劉小川
老廢角質的堆積讓肌膚的鎖水能力降低、保養品不易吸收。（取材自pexels）
老廢角質的堆積讓肌膚的鎖水能力降低、保養品不易吸收。（取材自pexels）

許多乾性熟齡肌膚的人，到了秋冬季特別沒安全感，還會瘋狂的塗抹保養品，主要是為了避免過乾、脫屑的肌膚出現乾紋、暗沈。皮膚科醫師解釋4個原因，可能會讓肌膚起屑。

每天的喝水習慣，才是真正保持皮膚不乾燥的最佳密技。（取材自pexels）
每天的喝水習慣，才是真正保持皮膚不乾燥的最佳密技。（取材自pexels）

1：因乾燥而起屑

通常乾燥的肌膚，會選擇較滋潤的保養品，為何還是出現肌膚起屑？要防止肌膚乾燥，不單單只是將保養品擦好擦滿，身體補水也非常重要。在保養上更應該選擇先補水、再鎖水，讓肌膚有足夠的時間滋潤，也可建議使用油脂成分較高的保養品來使用。

2：使用酸類的保養品

為了代謝臉上過多的角質、粉刺，不少人會使用到酸類保養品。但酸類保養品可能日積月累下來讓保水能力下降，特別是熟齡肌膚要減少使用。酸類的產品不是不能用，而是用間隔的方式使用，讓肌膚有休息時刻，回歸到起屑的問題，就是別太刻意想要立即消失的粉刺，導致冬天肌膚少了保水力。

3：老廢角質的堆積

去除老廢角質對肌膚有好處。但使用完去角質保養品後，任何一個保養程序都不可少。肌膚較敏感的人，建議使用去角質產品挑選溫和不刺激的，最重要是使用周期必須拉長。

4：保養品互相抵抗

每個品牌間搭配的保養品，生產時就已考慮互相搭配的問題，所以有時會發現，為何疊擦其他的牌子，肌膚就會開始起屑甚至出現一些粉刺、痘痘。主因就如同以上所敘，保養品跟保養品間，在不同製造廠商與不同製作過程、成分下，可能會出現互相抵抗的狀況，建議在購買多品牌產品時，先使用「試用包」。

天氣冷就會出現起屑的問題，來看看問題出在哪？（取材自pexels）
天氣冷就會出現起屑的問題，來看看問題出在哪？（取材自pexels）
起屑的肌膚在上妝時，就更容易脫妝。（取材自pexels）
起屑的肌膚在上妝時，就更容易脫妝。（取材自pexels）

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