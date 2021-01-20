營養師大推！食補2湯品 增強免疫力

山藥百菇燉雞湯。（圖：蘇嘉華營養師提供）

近來寒流來襲，免疫力 較差的民眾，可能因疲勞或溫差改變而容易有倦怠感或類感冒症狀。值此時節，應該增強免疫力，對抗疾病的威脅，除了保持適度的運動、攝取均衡的飲食外，並可搭配一些適合季節食補的湯品，都是提升免疫力很好的方式。

在天冷時，若是能夠來上一碗溫熱的湯品，還可以增加幸福感。過往的傳統養生湯的肉類油脂過多，蔬菜分量少，而甜品糖量過多，沒有達到養身的效果又增加身體負擔。推薦二道健康美味換季湯品，讓大家能夠保持健康、增加免疫力。

山藥百菇燉雞湯（2人份）

材料：山藥250公克、乾香菇12公克、杏鮑菇50公克、鴻喜菇50公克、美白菇50公克、帶骨雞腿肉100公克、薑片適量、鹽適量。

作法：

1.乾香菇泡發備用。

2.將山藥、杏鮑菇、鴻喜菇、美白菇及雞腿肉切成適當大小。

3.將所有食材放入鍋中，加入適量的水，以電鍋蒸煮，最後加入適量的鹽巴，即可上桌享用。

熱量：165大卡／1人份

小叮嚀：吃素的朋友，可以將雞腿肉以板豆腐、凍豆腐、新鮮豆皮替換。

杏仁燉水梨（1人份）

材料：水梨（中型）1顆、南杏及北杏各7公克、銀耳（白木耳）5公克、紅棗2顆、冰糖5公克。

作法：

1.將乾燥的銀耳泡發備用，水梨洗淨後，切成適當大小。

2.取一個瓷碗，加入水梨、銀耳、南杏、北杏、紅棗及冰糖，並加入適量的水分，放入電鍋中蒸煮30分鐘即可上桌享用。

熱量：206大卡／1人份

小叮嚀：如血糖 需要控制的朋友，甜品湯可將水梨減半量，不加糖，這樣含醣量可減少15克，等於1份主食。

杏仁燉水梨。（圖：蘇嘉華營養師提供）