我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

卸任前夕 白宮官員：川普特赦巴農

加州希望終於出現 確診變少、病毒傳播力減慢

營養師大推！食補2湯品 增強免疫力

文╱台灣衛福部樂生療養院營養師蘇嘉華
山藥百菇燉雞湯。（圖：蘇嘉華營養師提供）
山藥百菇燉雞湯。（圖：蘇嘉華營養師提供）

近來寒流來襲，免疫力較差的民眾，可能因疲勞或溫差改變而容易有倦怠感或類感冒症狀。值此時節，應該增強免疫力，對抗疾病的威脅，除了保持適度的運動、攝取均衡的飲食外，並可搭配一些適合季節食補的湯品，都是提升免疫力很好的方式。

在天冷時，若是能夠來上一碗溫熱的湯品，還可以增加幸福感。過往的傳統養生湯的肉類油脂過多，蔬菜分量少，而甜品糖量過多，沒有達到養身的效果又增加身體負擔。推薦二道健康美味換季湯品，讓大家能夠保持健康、增加免疫力。

山藥百菇燉雞湯（2人份）

材料：山藥250公克、乾香菇12公克、杏鮑菇50公克、鴻喜菇50公克、美白菇50公克、帶骨雞腿肉100公克、薑片適量、鹽適量。

作法：

1.乾香菇泡發備用。

2.將山藥、杏鮑菇、鴻喜菇、美白菇及雞腿肉切成適當大小。

3.將所有食材放入鍋中，加入適量的水，以電鍋蒸煮，最後加入適量的鹽巴，即可上桌享用。

熱量：165大卡／1人份

小叮嚀：吃素的朋友，可以將雞腿肉以板豆腐、凍豆腐、新鮮豆皮替換。

杏仁燉水梨（1人份）

材料：水梨（中型）1顆、南杏及北杏各7公克、銀耳（白木耳）5公克、紅棗2顆、冰糖5公克。

作法：

1.將乾燥的銀耳泡發備用，水梨洗淨後，切成適當大小。

2.取一個瓷碗，加入水梨、銀耳、南杏、北杏、紅棗及冰糖，並加入適量的水分，放入電鍋中蒸煮30分鐘即可上桌享用。

熱量：206大卡／1人份

小叮嚀：如血糖需要控制的朋友，甜品湯可將水梨減半量，不加糖，這樣含醣量可減少15克，等於1份主食。

杏仁燉水梨。（圖：蘇嘉華營養師提供）
杏仁燉水梨。（圖：蘇嘉華營養師提供）

編輯推薦

免疫力 血糖

上一則

講話像含滷蛋 竟是缺血性腦中風

延伸閱讀

防新型冠狀病毒感染 增強自身免疫力成關鍵

防新型冠狀病毒感染 增強自身免疫力成關鍵
專家：疫苗全部用做第一劑 不留第二劑 更快緩解疫情？

專家：疫苗全部用做第一劑 不留第二劑 更快緩解疫情？
銀髮族牙口不好？營養師教3料理

銀髮族牙口不好？營養師教3料理
研究：9成新冠病患 有持久免疫力

研究：9成新冠病患 有持久免疫力

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

時常頭暈卻確診大腸癌？ 5大腸癌症狀曝光

2021-01-18 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

你最近睡得好嗎？ 運動提高睡眠質量

2021-01-15 01:45
櫛瓜的花可以食用。（Pixbay）

櫛瓜4好處報你知！熱量低又能幫助控制血壓

2021-01-13 02:13
(取材自健康醫療網)

冬季洗手致雙手乾癢怎麼辦？皮膚科醫師提3重點

2021-01-13 00:30
圖片來源 ／健康醫療網

症狀似感冒 致死率高 別再輕忽又猛又急的「心肌炎」

2021-01-15 01:15
海鮮。(本報資料照片)

10種食物 預防或緩解胃食道逆流

2021-01-19 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭
不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡
拜登就職日即提移民改革：1月1日前入境的無證客 8年可入籍

拜登就職日即提移民改革：1月1日前入境的無證客 8年可入籍
川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統

川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統
彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言