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十全大補湯非常補 你真的適合吃嗎？

健康醫療網／記者林渝樺報導
常見的冬令進補湯，卻未必適合所有體質。圖／台中慈濟醫院提供
常見的冬令進補湯，卻未必適合所有體質。圖／台中慈濟醫院提供

最近氣溫驟降了，很多婆婆媽媽們喜歡購買十全大補湯，就是想煮一鍋熱騰騰藥膳給家人進補，但吃了之後不會上火嗎？台灣奇美醫學中心中醫部主治醫師黃千毓醫師表示，十全大補湯屬性溫補，當作禦寒藥膳，注意食用的量不要太多，並觀察食用後的身體反應，是否有上火的徵兆，若是不曉得自己適不適合進補，建議經中醫師診斷體質後再行調補，讓你吃得安心開心。

十全大補湯 氣血雙補藥方

黃千毓表示，十全大補湯原名為十全湯，到宋代《太平惠民和記局方》更名為十全大補湯，由四君子湯（人參、白朮、茯苓、甘草）合四物湯（川芎、當歸、芍藥、熟地）再加上黃耆、肉桂組合而成，四君子湯跟四物湯分別是補氣補血的藥方，兩方合用可以氣血雙補，如古籍記載的治諸虛不足、五勞七傷，久病虛損，本方適用於氣血兩虛引起的頭暈、疲倦、四肢不溫、月經不調等。

藥性溫補趨寒 誤用易上火

黃千毓指出，十全大補湯的組成多是溫補的藥材，其中肉桂更是辛甘大熱之品，如果本身體質燥熱，或是體內濕熱蘊積之人服用，恐怕是熱上加熱，很可能有口乾舌燥、煩躁、難入眠、頭痛、大便乾結等上火現象。另外，如果正逢感冒、腸胃炎、月經來潮期間或有嚴重皮膚瘡瘍時，也不適合飲用。

辨證體質進補 補對效果佳

現在有些民眾對藥膳存有疑慮，擔心子宮肌瘤患者服用四物湯會使肌瘤增大？對此，黃千毓說，人體是很複雜，要辨明原因再做治療處理，並非所有人都不能吃，主要依據體質做辨證，治療上有需要仍會使用。

醫師還補充，雖然氣血兩虛可能會引起頭暈、疲倦、四肢不溫、月經不調等症狀，但是不等於有這些症狀是體虛。即使是體虛，還有細分氣虛、血虛、陰虛、陽虛等，只有補對地方，才能補得有效與健康。若是不曉得自己適不適合進補，建議經中醫師診斷體質後再行調補。

進補藥膳後 觀察身體反應

至於食療與藥方有何差別？黃千毓分享，雖說食藥同源，日常食療與藥用治療，最大的差別在於劑量。即使是食物都有其偏性，所以不可只偏好某些食物，否則長久下來也會影響身體平衡。因此，若以十全大補湯作為禦寒藥膳，注意食用的量不要太多，並觀察食用後的身體反應，有否前述的上火現象。慢性疾病患者更要注意血壓、血糖的變化。

黃千毓提醒，選用肉類時，別忘了牛肉、羊肉為溫燥食材，雞肉、豬肉為平性食材，與十全大補湯一起搭配需要特別衡量，才能吃得安心開心。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48757/

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