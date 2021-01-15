四神湯健脾養胃 天冷進補首選

四神湯由四味中藥材芡實、茯苓、山藥、蓮子組成，是健脾養胃的良方。（圖：台灣光田綜合醫院提供）

許多人習慣冬令進補，台灣 光田綜合醫院中醫部主任陳暐棣表示，冬令進補有時代淵源，過去農業時代，物質缺乏，久久才吃的到一次肉，天氣轉冷，適度攝取一些肉類蛋白質；但是現代人飲食西化、外食機會高、食物調味複雜，普遍營養過剩，三高 疾病普遍，她說其實並沒有冬令進補的必要性。

陳暐棣表示，門診時常接觸便祕 、口乾舌燥、痔瘡疼痛、面紅耳赤、面泛油光長痘痘、小便黃赤短澀等燥熱體質的患者，此類患者非常不適合辛熱進補食物，同時自體免疫系統疾病、發燒、發炎性疾病患者也必須避免。

陳暐棣說，四肢冰冷的患者多是體質偏孱弱或者氣血循環狀態不佳者，腸胃功能也不一定健全，有肉有酒又有藥材的膏粱厚味食物，時常吃進去後，胃腸也無福消受，反而吃完之後停滯胃腸，難以消化導致功能受損而產生腹脹、噯氣、打嗝、便祕等消化不良症狀。強身不成，反而因為進補後腸胃不適等諸多症狀，需要就醫處理。

陳暐棣建議，「四神湯」是一個對於全體質包含孕婦都適合的平補燉湯，正統的四神湯僅是由芡實、茯苓、山藥、蓮子四味中藥材所組成，四味中藥都屬根莖種子類，經過煮熟後皆可吃下，是一個沒有特別冷熱偏性且健脾養胃、去濕補中的良方。

她提醒燉湯的過程必須加入豬小腸或者排骨一起煮食，讓健脾養胃功效更加完全；不加入酒類提味，維持此方平穩的特質；部分藥房提供的四神湯事實上都經過加減藥方，也就是不僅僅四味藥物，會多加其他性質藥物，如：當歸、川芎、薏仁等，容易導致偏性的產生，這是比較容易忽略而需要提醒民眾的地方。

陳暐棣強調，對於冬令進補的時節，若有調整體質的需要，仍要尋求中醫師診察後，依據體質提供專屬的處方，才能達到真正強身健體的補冬效果。

台灣光田綜合醫院中醫部主任陳暐棣(左)提醒，冬令進補過頭反而更傷身。（圖：台灣光田綜合醫院提供）