我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

紐森砸24億 加州人再領600元紓困金

眼睛脹痛是眼壓高？你是用眼過度還是青光眼？

健康醫療網／記者黃心瑩報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

上班族一天動輒盯著電腦8小時不在話下，常常處理公務到忘記眨眼、喝水，延伸出許多文明病來，有時候眼球會特別脹痛，有種眼珠快掉出來的感覺，甚至連頭都會跟著痛起來。眼科醫師李欣濃說，這種症狀很常見，多數人會以為是眼壓過高，其是大部分是用眼過度造成的眼睛乾燥，以及肌肉過於緊繃導致的脹痛，若當下去測量眼壓，並不會真的很高。

用眼過度、眼鏡度數不對 也會造成眼睛脹痛

眼睛脹痛不適，必須先判斷是否真的為眼壓過高，李欣濃醫師說明，現代人很常用眼過度，尤其長時間盯著電腦或手機、平板，太專心時常會忘記眨眼，或是睫狀肌過於用力，造成眼睛乾燥、肌肉緊繃，此時眼睛也會有脹痛感；或是眼鏡度數不正確，民眾很常一支眼鏡配戴十幾年沒換過，但其實度數有變卻不自知，此時眼睛必須用力配合不正確的度數，久了也會脹痛甚至頭痛，她曾遇到長期眼睛痛、頭痛的竹科工程師，結果換眼鏡就痊癒了。

房水量不足使眼壓升高 改善恐致青光眼

其實眼球就像是一顆水球，充滿了房水，會循環流動，維持在穩定的狀態，一旦進水口或出水口被堵住，造成供給不平衡，就有可能使眼壓升高，如果超過眼球承受範圍，就會引發青光眼。李欣濃醫師解釋，主要分為原發性與次發性，前者亞洲人最常見的是隅角狹窄型青光眼，通常眼球結構沒問題，但房水量異常，有可能急性發作或漸進式發作；次發性則為外傷、手術、腫瘤等造成。

長期眼壓過高 擠壓視神經影響視力

當眼球壓力過高，視神經被擠壓，若長時間未改善，視力會逐漸衰退。李欣濃醫師提醒，國人患有青光眼的比例約13%，若急性發作時會有脹痛感，但慢性發作是不知不覺，慢慢壓迫視神經，造成神經結構退化以及視野受損，因此若有家族史的民眾應該要特別注意，40歲過後一年應該檢查一次眼壓及眼底，高度近視、糖尿病高血壓患者也應定期至眼科檢查。

青光眼治療 藥物、雷射、手術

過去藥物不多，青光眼只能以開刀治療，但現在醫療發達，許多藥物可以控制大部分的青光眼，若視神經有變化，門診雷射即可處理，當藥物及雷射都無法處理時，則會以手術治療，目前發展都相當安全且併發症機率低。李欣濃醫師提醒，視神經只有一條，被血管叢包圍著，先天異常、體質不良，加上後天許多不良因素都會影響血液循環，若眼壓過高、循環不良都會影響視力。

曾有眼睛脹痛或是青光眼的高危險群，都千萬不可晚睡！李欣濃醫師說，建議輕運動，可以促進血液循環；或是攝取葉黃素，就像是眼球的墨鏡，可以保護黃斑部；減少使用3C產品的時間，避免眼睛乾、睫狀肌緊繃；青光眼的患者最重要的是遵從醫囑，才能避免傷害視神經。

【延伸閱讀】

韓國女星的減肥菜單真的會瘦？　小心「溜溜球效應」更難瘦

跌倒慘釀後十字韌帶斷裂　30歲女靠這招重獲輕盈腳步

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48711/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48711/更多健康資訊

編輯推薦

肌肉 高血壓 糖尿病

上一則

女童滿口蛀牙膿傷 「鼻噴劑」惹禍

下一則

B肝任意停藥爆發肝衰竭 才6小時連妻都認不得

延伸閱讀

視力模糊 40歲以上當心老花眼

視力模糊 40歲以上當心老花眼
滿口蛀牙不一定是沒有好好刷牙！張口呼吸是元兇

滿口蛀牙不一定是沒有好好刷牙！張口呼吸是元兇
天冷鼻血狂流 醫：居家必備這個很有用

天冷鼻血狂流 醫：居家必備這個很有用
印度男滿臉長瘤又失去視力 與妻生下2健康女兒

印度男滿臉長瘤又失去視力 與妻生下2健康女兒

熱門新聞

入睡後，身體沒有進行活動，氣溫降低導致室內太冷時，手腳若沒有足夠保暖會使局部血液循環變差，肌肉過度收縮就容易導致抽筋。（圖：健康醫療網）

半夜嚴重抽筋要小心 有「這種症狀」得就醫

2021-01-03 01:45
一進入冬天，指甲旁邊總是會有小小尖尖的脫皮，不只穿衣服衣食時容易勾到，看到時也總是忍不住用手撕掉，往往撕一條皮下來，或是流血。（圖：健康醫療網提供）

痛！手指甲旁「倒刺」居然跟新冠疫情有關？

2020-12-31 00:50
民眾對於腦中風的預防、治療存在不少迷思。（圖：健康醫療網提供）

搶救腦中風怎麼做？醫破解3大「惱人迷思」

2020-12-31 01:15
圖片來源 ／健康醫療網

心臟衰竭三大臨床表徵 「累、喘、腫」你有哪一項？

2021-01-04 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

長期盯螢幕如何保健眼睛？醫曝關鍵在「姿勢」

2021-01-02 01:00
(取材自健康醫療網)

天冷鼻血狂流 醫：居家必備這個很有用

2021-01-06 00:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／黑暗的一天！ 川粉衝入國會 1女性中彈亡 20人被捕

不斷更新／黑暗的一天！ 川粉衝入國會 1女性中彈亡 20人被捕
川普又輸了？喬州失利...民主黨朝「完全執政」邁進

川普又輸了？喬州失利...民主黨朝「完全執政」邁進
新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普
喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選