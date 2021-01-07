眼睛脹痛是眼壓高？你是用眼過度還是青光眼？

(取材自健康醫療網)

上班族一天動輒盯著電腦8小時不在話下，常常處理公務到忘記眨眼、喝水，延伸出許多文明病來，有時候眼球會特別脹痛，有種眼珠快掉出來的感覺，甚至連頭都會跟著痛起來。眼科醫師李欣濃說，這種症狀很常見，多數人會以為是眼壓過高，其是大部分是用眼過度造成的眼睛乾燥，以及肌肉 過於緊繃導致的脹痛，若當下去測量眼壓，並不會真的很高。

用眼過度、眼鏡度數不對 也會造成眼睛脹痛

眼睛脹痛不適，必須先判斷是否真的為眼壓過高，李欣濃醫師說明，現代人很常用眼過度，尤其長時間盯著電腦或手機、平板，太專心時常會忘記眨眼，或是睫狀肌過於用力，造成眼睛乾燥、肌肉緊繃，此時眼睛也會有脹痛感；或是眼鏡度數不正確，民眾很常一支眼鏡配戴十幾年沒換過，但其實度數有變卻不自知，此時眼睛必須用力配合不正確的度數，久了也會脹痛甚至頭痛，她曾遇到長期眼睛痛、頭痛的竹科工程師，結果換眼鏡就痊癒了。

房水量不足使眼壓升高 改善恐致青光眼

其實眼球就像是一顆水球，充滿了房水，會循環流動，維持在穩定的狀態，一旦進水口或出水口被堵住，造成供給不平衡，就有可能使眼壓升高，如果超過眼球承受範圍，就會引發青光眼。李欣濃醫師解釋，主要分為原發性與次發性，前者亞洲人最常見的是隅角狹窄型青光眼，通常眼球結構沒問題，但房水量異常，有可能急性發作或漸進式發作；次發性則為外傷、手術、腫瘤等造成。

長期眼壓過高 擠壓視神經影響視力

當眼球壓力過高，視神經被擠壓，若長時間未改善，視力會逐漸衰退。李欣濃醫師提醒，國人患有青光眼的比例約13%，若急性發作時會有脹痛感，但慢性發作是不知不覺，慢慢壓迫視神經，造成神經結構退化以及視野受損，因此若有家族史的民眾應該要特別注意，40歲過後一年應該檢查一次眼壓及眼底，高度近視、糖尿病 、高血壓 患者也應定期至眼科檢查。

青光眼治療 藥物、雷射、手術

過去藥物不多，青光眼只能以開刀治療，但現在醫療發達，許多藥物可以控制大部分的青光眼，若視神經有變化，門診雷射即可處理，當藥物及雷射都無法處理時，則會以手術治療，目前發展都相當安全且併發症機率低。李欣濃醫師提醒，視神經只有一條，被血管叢包圍著，先天異常、體質不良，加上後天許多不良因素都會影響血液循環，若眼壓過高、循環不良都會影響視力。

曾有眼睛脹痛或是青光眼的高危險群，都千萬不可晚睡！李欣濃醫師說，建議輕運動，可以促進血液循環；或是攝取葉黃素，就像是眼球的墨鏡，可以保護黃斑部；減少使用3C產品的時間，避免眼睛乾、睫狀肌緊繃；青光眼的患者最重要的是遵從醫囑，才能避免傷害視神經。

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資料來源：健康醫療網

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