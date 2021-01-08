天冷保暖 頭頸最重要

做好驅寒保暖準備，才能對抗低溫。（本報資料照片）

氣溫急降容易感冒著涼，但只要做好驅寒保暖準備，戴帽子、圍圍巾、多喝溫水、做一做手腳保暖操，穿襪子睡覺，就可以安心迎接低溫 的挑戰。

身暖頭不暖 容易落枕

中醫師張家蓓表示，天冷時，除了四肢容易冰冷外，最怕身暖頭不暖而易落枕，一冷一熱血管收縮大而易引起心血管疾病發作，尤其老年人要注意保暖，建議穿襪子睡覺，腳暖了，身體也暖了，還有圍圍巾、戴帽子，讓頸部和頭部不受寒最為重要。

因受新冠疫情 影響，大家都會戴上口罩、勤洗手防疫，感冒的人比往年減少、過敏 族的過敏症狀也減輕很多，因此張家蓓提醒，天氣寒冷，手腳及頭頸部務必要好好保暖，尤其頭頸部是身體最脆弱的部位，建議可以戴上圍脖、穿襪子睡覺。

多喝溫開水 補充水分

天冷容易水分流失，張家蓓強調，要多喝溫開水補水，讓氣血循環變好。市售各式各樣的保暖產品，如暖暖包、發熱衣等，究竟保暖效果如何？她提醒在使用暖暖包時，要避免燙傷；發熱衣可以讓身體保暖，很適合在冬天穿，但建議應穿高領的發熱衣較為保暖。

手腳保暖操 做五分鐘

「很冷的時候，不要縮著，會愈縮愈冷。」物理治療師簡文仁表示，如果天氣很冷、手腳冰冷，建議可以做簡單的「5、4、3」手腳保暖操，每次只要花五分鐘做四個動作，分別是划手、磨腰、拍腿、搓腳等動作，可以讓身體暖呼呼。