天冷注意！ 長者、三高族 禦寒掌握7要點

三高病患與銀髮族避免在寒冬大清早外出運動。（本報資料照片）

冬天為心血管疾病的好發季節，當氣溫降低或溫度驟降時，血管內的平滑肌會跟著收縮，容易造成血壓突然升高，如果是三高病患（包括糖尿病、高血壓 、高血脂），會增加心臟病 及中風 急性發作機會。

健康醫療網報導，台灣國民健康署署長王英偉提醒三高患者、心血管疾病患者及長者，除規律服藥、血壓監測、定期回診、避免菸酒和飲食控制外，「保暖」是最基本的自我保護行為，如果突然有胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或是發生臉歪、手垂、大舌頭等中風徵兆，保命要訣就是盡速就醫。

國健署提供禦寒保健7要點，不僅是長者及有三高等慢性病者要特別注意，另外有抽菸、酗酒、肥胖、缺乏運動，以及本身或家人曾有心臟病、中風等高危險族群，都要做好預防保健措施，才能遠離猝死威脅。

1.要保暖

居家臥室、衛浴與客廳要做好防寒與安全措施。處在低溫或外出時，一定要做好完整保暖，尤其注意頭頸部及四肢末端，善用圍巾、帽子、口罩、手套、襪子、防滑鞋，及多層次保暖衣物等，方便穿脫。

2.要暖身

剛起床後的活動勿過於急促；先補充溫開水；身體活動以溫和漸進方式慢慢增加。

3.隨身攜帶保暖衣物

由於長者對於環境溫度變化反應較不敏銳，特別提醒65歲以上長者，晚上睡覺時，要先備妥保暖衣物在床邊隨手可拿到的地方，不管是半夜起床上廁所或是早上起床，都要記得先添加衣物保暖後再進行活動。外出時隨身攜帶一件保暖衣，以備不時之需。

4.避免大吃大喝及情緒起伏

勤喝溫開水，避免血液過度黏稠；多攝取蔬果等高纖食物，以預防便秘。也要避免突然用力、緊張、興奮以及突然的激烈運動等。

5.不宜泡湯或泡澡

經醫師囑咐為高危險群，如有心臟血管疾病的病人，要避免單獨去爬山或從事離開人群的運動，亦不宜單獨泡湯。泡湯溫度勿超過攝氏40度，飯後2小時後再進行為宜！

6.要規律服藥

定期量測及記錄自己的血糖、血壓、血脂肪數據；遵照醫囑按時用藥。

7.不加重身體壓力

運動最好避開酷寒與早晚的高風險時段，避免在寒冬大清早外出運動，晚餐後不要立即運動，應至少隔1個小時待食物消化後。

泡澡是紓壓的好方法，有心臟血管疾病的病人，不宜單獨泡湯。泡湯溫度勿超過攝氏40度。（本報資料照片） 泡澡是紓壓的好方法，有心臟血管疾病的病人，不宜單獨泡湯。泡湯溫度勿超過攝氏40度。（本報資料照片）