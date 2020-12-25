頭痛發作 起司、泡菜先別吃

瘦肉、黃瓜。（本報資料照片）

頭痛不適時，你該拒絕或接納什麼食物？（本報資料照片） 突發的頭痛讓人困擾，但你可能沒想到，有些常見食物會讓疼痛更嚴重；至於拉肚子時，進食更要留意，某些食物可能會讓你更頻繁跑廁所，相關食物禁忌不可不知。以下是專家列出在頭痛、腸胃不適時，你該拒絕或接納的食物。

陳年起司、泡菜。（本報資料照片）

頭痛

避免吃 | 陳年起司

食品的年齡越長，產生的組織胺愈多。例如高達起司（Gouda）、帕瑪森（Parmesan）乾酪，可能導致大腦血管擴張，引發或加劇頭痛。

避免吃 | 發酵食品

酪胺酸（Tyramine）是一種胺基酸，常見於發酵食品如酸菜和泡菜，也可能引起頭痛。有些人的身體很難分解酪胺酸，因此更容易因為吃這類食物，引發大腦血管收縮和擴張的連鎖反應而發生頭痛。

建議吃 | 瘦肉

牛肉、雞肉和其他瘦肉含有維生素B2和輔酶Q10，可保持人體能量供應的暢通。雖然確切機制不清楚，但有研究支持，偏頭痛患者的大腦能量代謝存在問題，這可以解釋為何這兩種維生素有助緩解偏頭痛和一般頭痛。

建議吃 | 黃瓜

身體缺水的時候，會從任何含水的部位提取水分，包括大腦。大腦周圍的保護層會因此收縮而引發頭痛。吃黃瓜和西瓜等富含水分的食物，可重新調節水平衡，而緩解頭痛。

腹瀉、胃痛、惡心

乳製品、麩皮、豆類。（本報資料照片） 避免吃 | 乳製品

乳製品含乳糖，須透過乳糖酶分解成葡萄糖和半乳糖才能為人體利用。乳糖酶存在於腸壁，當腸胃炎引起腹瀉時，乳糖酶可能暫時耗盡，因而無法分解乳糖，此時吃奶製品會加劇腹瀉、腹脹和腹痛。

避免吃 | 麩皮

麩皮中的不可溶性纖維含量高，它不溶於水，會用更快的速度將食物送入腸道，在正常狀況時，可幫助排便順暢，但在腹瀉發生時，麩皮、糙米、全麥麵食並不是好選擇。

避免吃 | 豆類

豆類中存在的糖，稱為α-半乳糖苷酶，會刺激胃部症狀，例如腹瀉和抽筋。這是因為人體可能無法合成足夠的還原酶來完全消化這些糖。

米飯、香蕉、燕麥。（本報資料照片）

建議吃 | 燕麥片

燕麥片不僅溫和，還含有可溶纖維，可將水吸入消化道，有助增加糞便體積，並調節食物通過人體的傳輸速度。燕麥片還包含保護人體免受感染的硒和鋅。

建議吃 | 白米飯

精製白米平時被視為不利健康的食物，但在鬧肚子時，卻是可以讓腸胃道喘口氣的食材。它富含澱粉、纖維含量低，可以讓糞便更容易成形、變硬。白米也是讓身體重新適應固體食物的好幫手。

建議吃 | 香蕉

腹瀉或嘔吐時，體內的鉀離子可能耗盡。鉀是平衡體內水分的重要礦物質，可以平衡體內水分，並使細胞保持在最佳狀態。建議吃較青的香蕉，它具有更強的抗性澱粉，可促進腸道內好菌生長。(記者王郁婷╱輯譯、資料來源╱赫芬頓郵報)