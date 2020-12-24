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W型坐姿 不會影響孩子發育

朱宥綸／台灣新光醫院骨科主治醫師
小孩子常出現「Ｗ型坐姿」，其實並不會對發育造成影響。（本報資料照片）
小孩子常出現「Ｗ型坐姿」，其實並不會對發育造成影響。（本報資料照片）

在門診中，關於小孩「Ｗ型坐姿」是否會影響發育，是常被詢問的問題。其實，對於這樣的坐姿，並不需要視為洪水猛獸的極力反對，偶爾的Ｗ型坐姿是沒問題的，這是成長中自然的過程，也不會造成骨骼及關節的發育傷害。

「Ｗ型坐姿」是指小孩屈膝坐在地上，雙膝及雙足位於大腿外側，旁人從前方看來，會看到雙腿呈現Ｗ型。在網路上搜尋「Ｗ型坐姿」，可以查詢到許多反對的意見，比如會造成髖關節發育不良、走路內八、核心肌群變弱、肌肉緊繃等不好的影響，讓家長要阻止小孩這樣的姿勢。

小孩呈現「Ｗ型坐姿」的常見原因分為別：

一、小孩的股骨前傾角較大（4至6歲約35度，成人約15度），所以會有內八的傾向，以Ｗ型坐姿也會比較舒服。在發育過程中，股骨前傾角會逐漸變小，步態和姿勢也會逐漸轉回來。

二、核心肌群可以不怎麼費力就能穩定身體。

三、Ｗ型坐能提供小孩面前有最大的遊玩空間，輕易的接近眼前的玩具。

國際髖關節發育不全組織（IHDI）曾於去年發表文章指出，Ｗ型坐姿並不會傷害髖關節，也不會造成髖關節發育不良，或者對內八走路造成影響。今年刊登於《Clinical Pediatrics》（屬於小兒科的美國國際期刊）對104位孩童的前瞻性研究，也表明了Ｗ型坐姿與髖關節發育不良無關。

大部分的孩子不用擔心Ｗ型坐姿，隨著成長和發育，股骨前傾角會自然轉回，姿勢也會改變，只有很少數的情況，病童會頻繁的呈現Ｗ型坐姿，例如，過大的股骨前傾角、腦性麻痺兒童等，但同時也會伴隨其他明顯症狀，例如：走路不穩、易跌倒、雙下肢不對稱、全身性張力不正常等，必須尋求醫療的評估與協助。

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