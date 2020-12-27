別怕！控糖早「胰」步 才能搶救胰臟功能

醫師提醒，及早控制好血糖，才能真正避免糖尿病併發症的傷害。 (Getty Images)

70歲的王老爹罹患糖尿病 30多年，糖化血色素都在12%以上，每個醫生都告訴他血糖 太高應該要打胰島素，但王老爹就是堅持不想打胰島素，甚至因此換醫院換醫生看診，健康醫療網報導，某一次王老爹改掛台灣高雄健仁醫院新陳代謝科蘇聖棋醫師的門診，雖然王老爹早有主見，但蘇醫師還是從頭開始衛教並跟王老爹討論血糖控制。

控制高血糖 靠運動、飲食有極限

蘇醫師說，王老爹不想打胰島素，所以先跟他交換條件，要配合認識碳水化合物與嚴謹的飲食控制、運動方面則要加入肌力的訓練；王老爹依照醫師建議做了幾個月，糖化血色素就有明顯的進步到8.6%，但王老爹糖尿病罹患太久，光靠運動、飲食的改變也只能讓糖化血色素停留在8.5%左右，原因還是在於王老爹胰臟功能只剩下一成，經過醫師兩年反覆說明與建議，王老爹終於同意施打胰島素，血糖值果然再進一步下降到7%以下，連蛋白尿也有改善 。看到病情獲得控制，王老爹才了解到醫師的用心良苦，也更願意積極控制糖尿病。

血糖控制不佳 才是導致併發症 主因

蘇醫師提到，門診中還有很多患者像王老爹一樣，需要早點使用胰島素。因為空腹血糖超過250 mg/dL或是隨機血糖超過300 mg/dL，會有所謂的葡萄糖毒性，胰臟分泌胰島素功能會快速下降，長期下來就會造成胰島細胞的傷害。很多病友對於胰島素普遍存在許多迷思，像是恐懼針劑的疼痛感以及擔憂「是否胰島素施打會造成視力、腎功能惡化」；蘇醫師提醒，血糖控制不佳才是發生併發症的主要原因，及早控制好血糖才能真正避免糖尿病併發症的傷害。

蘇醫師進一步解釋，第二型糖尿病患者是以胰島素阻抗為主；當患者身體細胞對於胰島素不敏感的狀況下，胰臟被迫大量分泌胰島素，就像超時工作的機器一樣容易故障，長時間下來胰島細胞持續受損，讓血糖逐漸失去控制，「根據國內外的研究，及早使用胰島素對於搶救胰臟功能會有幫助。」

蘇醫師說，注射胰島素不僅可以大幅降低血糖，也可以讓超時工作的胰臟獲得喘息的空間，根據國外研究及早短期使用胰島素的糖尿病患者，可以恢復胰臟功能達三分之一，甚至病情獲得控制之後，有機會慢慢降低劑量到完全脫離胰島素。「我在門診時也會利用簡單易懂的圖表，讓患者可以清楚了解糖尿病和目前用藥想法，再一起討論最適合的治療方式。」

選對治療武器 先釐清為何控制不佳

蘇醫師強調，患者一定要知道自己為何會罹患糖尿病以及釐清造成血糖控制不佳的主要原因，才能在治療時選擇適當的武器控制病情。「現在胰島素有很多劑型，有長、短效甚至混和劑型，另外也有胰島素加上腸泌素的產品，等於是有很多武器可以來對抗糖尿病。」

蘇醫師提醒，要控制好糖尿病一定要跟醫師詳細溝通，不僅要遵從醫囑使用藥物，而且一定要定時監測血糖和追蹤糖化血色素；如果醫師真的建議要使用胰島素，也不需要擔心害怕，因為現在施打的針頭非常細，正確施打不會造成明顯疼痛，千萬不要因為害怕拒絕針劑而耽誤病情的控制，這樣反倒會增加併發症的發生。

醫師提醒，不要懼怕胰島素，以免延誤病情。（本報資料照片）