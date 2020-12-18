莫名關節痛別忍 當心小病變大病全身遭殃

關節炎患者可以透過「地中海飲食」來減輕發炎情形。（本報資料照片）

類風濕性關節炎又被稱為「關節炎之王」，尚未研究出真正的發病原因，最常好發於手腳關節，但其實只要一得病，全身關節都可能受影響，嚴重可能發炎、變形，變成殘障失能。

台灣 新北市立土城醫院指出，經研究，患者可以透過大量蔬果、穀類、豆類和魚類為主的「地中海飲食」及減少紅肉攝取，來減輕發炎情形，並建議民眾透過規則作息、充足睡眠預防疾病發生。

土城醫院風濕過敏 免疫科主任蔡秉翰表示，類風濕性關節炎好發於秋冬季節，類風濕性關節炎先進的生物製劑治療，治療效果優良，能有效減少關節被破壞失能的狀態。

類風濕性關節炎是一種慢性自體免疫疾病，中年女性又為大宗，約是男性的4倍，典型症狀為對稱多發性關節炎，容易發生在身體上的小關節，嚴重會導致患者全身關節疼痛，甚至無法正常工作。

許多患者剛開始可能因雙側膝蓋及手腕腫痛至診所就醫，但接受普通藥物治療後仍無改善，才到大醫院檢查，抽血後發現慢性發炎指數 極高，且類風濕因子呈現陽性才確診。

台灣林口長庚醫院風濕過敏免疫科醫師尤瀚華說，患者在治療目標上以達標治療為主，也就是利用藥物治療，讓患者減緩、控制類風濕性關節炎的病情。

關節炎患者可以透過「地中海飲食」來減輕發炎情形。（Getty Images）