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病歷寫「OK」醫師難言之隱

許金川
有些肝病病友不願做切片，一直纏醫師排密切檢查。（圖／ingimage）
有些肝病病友不願做切片，一直纏醫師排密切檢查。（圖／ingimage）

老友來看病。

「X醫師，上次我去看X醫師，我由電腦偷瞄了他寫的病歷，上面寫了『OK』兩個字，明明腫瘤都還在，怎麼還認為我OK呢？」

我仔細看了他的病歷，他肝臟長了一顆小腫瘤，一直遍尋名醫，一直要醫師幫他做各種檢查，醫師不耐煩，最後只好寫「OK」兩個字，事實上，就是「奧客」(台語，為「難侍候」的意思)，怕病人看到了反感，故意寫成「OK」。

肝臟長了腫瘤，每個人都怕，因為得肝癌的人太多了。超音波的普遍化，讓人們可以就近隨時隨地做超音波檢查，是台灣肝癌死亡率可以逐漸降低的主因。問題是有良性肝腫瘤的人也不少，尤其超音波普遍之後，發現肝臟內部長了各式各樣腫瘤的人比比皆是。

肝臟內良性腫瘤最多的是血管瘤，是由肝臟內的血管增生而來，其次是局部增生結節或腺瘤，最近幾年隨著國人肥胖增多，脂肪肝普遍化，但也有不少人脂肪分布不均勻，比較黑或比較白的地方看起來好像腫瘤，這些腫瘤的判斷除了找有經驗的醫師判斷外，就是做電腦斷層或核磁共振，大多可以鑑別，但有些時候還是模稜兩可，那就要做切片，但有些人不敢做切片，這時只好定期追蹤了。

有些病友影像檢查已做了，但不願做切片，心理疙瘩一直在，一直纏醫師排密切檢查，醫師檢查開太多又怕健保核刪寫報告，但病人為難，只好暗註病人是「OK」了。（許金川／台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

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