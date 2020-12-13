感冒、喉嚨痛 避開這些「好食物」

生病時吃堅果可能導致胃部不適。（本報資料照片）

感冒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽時，我們常被告誡應避開某些食物，以免讓症狀加劇。即使是平常被列為「營養優等生」的食材，在此時也可能讓不適症狀更嚴重。以下是赫芬頓郵報報導，專家列出的該吃與不該吃食物。

咳嗽時，有些健康食物也可能讓不適症狀更嚴重。（本報資料照片）

避免吃 | 菠菜

組織胺是體內一種化學物質，當它釋放會觸發過敏症狀，許多食物也有組織胺的存在，會觸發肥大細胞釋放組織胺，並加劇發炎反應，因而加重感冒與流感相關症狀。一般認為菠菜與草莓、番茄和柑橘類水果共食，可能釋放出組織胺。

避免吃 | 堅果

堅果含有協助人體抵抗感染的重要營養素，如鋅和維生素E。但要避免在疾病初期食用，尤其在胃不適和發燒的情況下。由於堅果富含健康脂肪，身體需耗費更多能量來消化，這可能導致胃部不適。堅果也被認為會釋放組織胺，加重充血。

避免吃 | 花椰菜

儘管花椰菜含有增強免疫力 的營養素，例如維生素A和C，但纖維含量也很高，身體在病弱狀態時可能很難消化。為避免刺激胃腸道，建議選擇纖維含量較低且易消化的食物，讓身體將注意力集中在對抗感染上。

建議吃 | 紅椒

紅椒所含的槲皮素，是強大的抗氧化劑，也具有抗病毒和抗炎作用，可以防止病毒自我複製，並能修復感染引起的組織損傷，並緩解發炎。它還富含抗氧化劑維生素C，可縮短感冒病程。

建議吃 | 蘑菇

細胞激素是負責人體免疫系統的小蛋白質，它們會調節免疫反應，在生病時發出警報，並在恢復健康時啟動睡眠模式。研究顯示，蘑菇、靈芝和蟲草等，可以增加細胞激素，並幫免疫系統抵抗感染。

雞湯含抗發炎作用的化合物，是對抗感冒和流感的好食物。（本報資料照片）

建議吃 | 雞湯或肉湯

研究顯示，雞湯含抗發炎作用的化合物，是對抗感冒和流感的好食物。且肉湯中含有電解質礦物質，例如鉀和鈉，對保持身體水分很重要。

咳嗽或喉嚨痛

避免吃 | 生菜

根據喉嚨痛的嚴重程度不同，粗糙的生菜可能更難吞嚥而引發不適，建議等症狀恢復後再吃。

喉嚨痛時，吃柑橘類可能使喉嚨更不舒服。（本報資料照片）

避免吃 | 柑橘類水果

這是一個難題，雖然柑橘類水果能補充維生素Ｃ和鉀等電解質，有利緩解感冒病程，但水果的酸度可能會使喉嚨更不舒服，建議喉嚨痛時，用其他方式補充維生素Ｃ。

建議吃 | 雞蛋

雞蛋不僅容易吞嚥，還含有維生素D和鋅，可與免疫系統協同作用，對抗病毒和細菌。另外，雞蛋的蛋白質被分解為胺基酸，然後再被循環成抗體和其他蛋白質，提供免疫系統更多能量。

蜂蜜是一種天然止咳藥。（本報資料照片）

建議吃 | 蜂蜜

滑順的質地可緩解喉嚨疼痛、發癢，而且蜂蜜是一種天然止咳藥。也有研究顯示，蜂蜜具有抗菌特性，可幫助人體抵抗細菌。 咳嗽時，有些健康食物也可能讓不適症狀更嚴重。（本報資料照片） 雞湯含抗發炎作用的化合物，是對抗感冒和流感的好食物。（本報資料照片） 蜂蜜是一種天然止咳藥。（本報資料照片） 喉嚨痛時，吃柑橘類可能使喉嚨更不舒服。（本報資料照片）