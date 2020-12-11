親近大自然 降低心血管壓力

親近大自然，可降低心血管壓力。(本報資料照片)

時序進入冬季，是心血管疾病好發的季節。台灣 台大醫院環境職業暨醫學部主任蘇大成研究發現，森林浴、室內外園藝等親近自然活動，都有助於降低心血管壓力，但若是鄰近馬路的公園，減壓效果就沒那麼好了。

蘇大成與台大實驗林處長蔡明哲及副研究員曹崇銘，多年來共同合作探討森林環境的健康效益，許多重要研究成果陸續發表於國際期刊，證實心血管壓力會隨著季節氣溫產生變化，可透過親近自然的活動，降低心血管壓力。

研究分析72名在實驗林工作一年以上的健康成年人，冬夏兩季的心血管數據，結果發現，冬季血壓 和平均動脈壓都顯著高於夏季，冬季的主動脈血管硬度及身體血管阻力也較高。冬天除了血管壓力較大，血液也比較濃稠，血中總膽固醇、低密度膽固醇濃度、白血球、紅血球及血小板數量，都顯著高於夏季。

血壓上升增中風 風險

研究也發現，氣溫每增加攝氏1度，手臂動脈收縮壓平均下降0.9毫米汞柱，舒張壓平均下降0.84毫米汞柱。也就是說，若氣溫驟降10度，收縮壓和舒張壓分別會增加8到9毫米汞柱，不容小覷。根據過去研究，收縮壓每上升20毫米汞柱，或舒張壓每上升10毫米汞柱，腦中風及缺血性心臟病的死亡風險上升一倍。

多親近森林，真的可降低心血管壓力。蘇大成表示，比較同一個人在溪頭散步和在台北市公園散步的差異發現，在森林裡散步，血壓會下降，但在都市的公園裡散步，血壓反而上升。研究也發現，長期駐點在溪頭的工作人員，血管彈性、厚度，膽固醇等指數都比都市上班族好，血液中的自然殺手細胞也比較多，表示免疫力較佳。

蘇大成指出，城市的公園就算有綠地，仍與溪頭不同，附近的交通汙染會影響公園空氣品質。研究顯示，都會公園空氣中的PM2.5、揮發性有機碳化合物、一氧化碳等，濃度顯著高於溪頭。但令人振奮的是，都市人如果在森林裡待個幾小時，自然殺手細胞也能上升，參與設計過的園藝活動，也有助於降低心跳及心臟負擔。

研究人員安排30到50歲健康成年人先做體操，接著做葉拓、苔球，結果血壓下降；去台大梅峰農場採香水百合，也有同樣的效果。蘇大成說，大片綠地和大樹的附近，芬多精濃度高，能帶來清淨的空氣，也有抑制病毒細菌、抗發炎的效果，就算不能常常到山上做森林浴，還是可以從生活周遭找到健康的元素。

蘇大成提醒，在都會中親近綠地，特別要注意附近最好不要有大馬路。最新研究證實，「1, 3-丁二烯」這種揮發性有機的無色氣體，是頗具健康威脅的氣態汙染物，常見於汽車、大卡車、輪船、工業排放廢氣衍生的空汙中。

另外，輪胎的製作原料，如人造橡膠就含有「1, 3-丁二烯」，所以輪胎轉動摩擦時也會產生相關汙染。它與心血管氧化壓力提高、頸動脈增厚、低密度膽固醇升高、自律神經失調、血栓及動脈硬化的機轉，統統有關。

蘇大成擔心，如果好不容易找到綠地和大樹，卻在交通要道旁，大自然的好處恐怕會被抵銷。