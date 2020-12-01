白天姿勢不良 小心晚上落枕

天氣變冷，容易引發落枕。（本報資料照片）

一轉頭就痛，頸部僵硬，許多人都有過落枕經驗，常怪罪於睡姿不良，或枕頭太高或太低，果真如此嗎？台灣 聯新國際診所院長林頌凱表示，突然換了新枕頭，確實會提高落枕風險，但主因仍是白天長時間歪著頭工作或開車。此外，天氣變冷，身體變僵硬，也較容易引發落枕。

客廳書房 風險更高

值得注意的是，許多人以為落枕只會發生在臥室，但林頌凱觀察發現，在客廳、書房落枕的風險更高，常有人在客廳看電視、滑手機 ，不自覺睡著了，拿小抱枕、沙發墊當枕頭，用不習慣，加上姿勢不良，很容易就落枕。

林頌凱表示，落枕為單純肌肉 拉傷，早上醒來，頸部疼痛，通常為單側，嚴重時連輕輕地轉頭，都會痛得唉唉叫，只能歪著頭，動作像機器人一樣，僵硬且緩慢。

頸部組織 循環不良

「落枕與白天姿勢不良有關。」林頌凱說，大部分落枕原因為白天長時間歪著頭工作或開車，肌肉不正常收縮，導致頸部組織循環不良，引發發炎。在睡覺期間，慢慢累積發炎反應，睡醒時才覺得痛。

如果發生落枕，林頌凱建議，首先換回原來的枕頭，再針對頸部僵硬肌肉組織進行局部冰敷，並在不痛範圍下，嘗試伸展肌肉及關節，「不要因為怕痛，就完全不敢動。」

一般來說，落枕會在一個星期以內恢復，不用就醫，但如果落枕兩天後，持續疼痛，甚至愈來愈痛，則建議至復健科門診接受檢查，有經驗的醫師透過觸診即可區分肌肉或骨頭出問題，無須照X光或是超音波。

落枕初期 不要推拿

在治療上，一般施以熱療、超音波、電療、運動治療等復健，或局部注射鬆弛劑。林頌凱提醒，落枕剛發作時，千萬不要找人推拿，如果處理不當，可能得花上幾個月才能恢復正常。

有人幾乎不曾落枕，有些人則是常常落枕，林頌凱建議，常落枕的人仔細觀察平常坐姿、站姿是否歪斜，有無經常歪頭的壞習慣。另外，不要在客廳看電視看到睡著，畢竟沙發上的坐墊不是枕頭，用不習慣，就增加落枕風險。