選對運動能瘦也能壯 你知道你需要什麼運動？

重量訓練除了可以增強肌力，還可以控制血糖，減少腰部脂肪，並在訓練後燃燒更多卡路里。（本報資料照片）

走路、跑步、游泳 、瑜伽？有氧運動或重量訓練？高衝擊還是低衝擊運動？根據Health.com報導，專家認為，選擇運動前，思考自己要的運動目標很重要，然後對照自身條件，就可以找到適合你的運動。以下是專家歸納出各種鍛鍊的優缺點。

走路

如果你的目標是：維持體重與新陳代謝、增加創造力、睡眠品質、延壽。

優點：簡單、方便、有效。在相關研究中，步行者的壽命更長，睡眠品質更好，比起不運動的人，罹患心臟病、糖尿病、癌症、關節炎和憂鬱症的風險較低。研究也顯示，步行能增加創造力、增強記憶力。只要準備一雙舒適的鞋子，隨時隨地可以進行。

缺點：如果沒有配合飲食控制，步行不太可能讓你減重。

提醒：根據2018年的研究，輕快地步行指每分鐘至少100步，建議使用手機APP協助計算，如果低於100步，請加快腳步。

游泳

如果你的目標是：增加耐力、關節健康、加強上身肌力、改善情緒。

優點：水的浮力可減輕關節壓力，並支撐沉重的乳房，因此對許多女性而言，游泳比跑步更理想。游泳對於降低血壓效果不錯，也能增強肩膀、核心背部肌群。

缺點：游泳比其他運動更能增加食欲，因為它不會增加體溫（運動時體溫增加愈多，愈不會有飢餓感）。

跑步

如果你的目標是：強壯心臟、更好的新陳代謝、更結實的骨骼、瘦身、愉悅的心情。

優點：因為是劇烈運動，不必花太多時間，每天15分鐘甚至5分鐘就有效果。它簡單、技術含量低且功能強大，對於減肥也有助益。

缺點：每年至少有50%的跑者受傷，尤其是新手。如果膝關節因過去受傷或關節炎而不適，請換另一種運動，跑步可能加劇關節病變。

重量訓練

如果你的目標是：肌力、瘦身、健康代謝、加強骨骼。

優點：重量訓練可以增強肌力，還可以控制血糖 ，減少腰部脂肪，並在訓練後燃燒更多卡路里。新研究顯示，進行重量訓練可以有效減輕焦慮和憂鬱，也可以增強大腦，刺激健康的新腦細胞生成。

缺點：重訓對強化骨骼確實有益處，但每周須至少進行三次，持續一年才有效果。另外，重訓不當很可能受傷，尤其是背部，因此剛開始時，找健身教練協助是必要的，得先花上一筆錢。

皮拉提斯、瑜伽

如果你的目標是：柔軟度、平衡性、核心力量、上身力量、減輕背痛、鎮定。

優點：這兩項運動都強調緩慢、精確的姿勢以及呼吸控制，皮拉提斯通常還會針對腹部核心和背部肌肉 訓練。研究顯示，皮拉提斯和瑜伽都可以減輕背部疼痛，增加手臂和肩膀的力量；還可以紓壓，並增強下半身柔軟度。

缺點：這兩者不是有氧運動，2016年一項針對瑜伽的研究，歸結出這類體位運動的效果大致與走路相當。

高強度間歇訓練(HIIT)

如果你的目標是：減肥、耐力、代謝健康、不花太多時間。

優點：高強度間歇訓練包括在跑步機、飛輪或墊子上反覆快速地劇烈運動，並穿插一點較簡單的動作。間隔時間可能短至20秒，完整的HIIT鍛鍊通常持續不到30分鐘，因此非常省時。研究顯示，對提高耐力、控制血糖和燃燒脂肪有效。

缺點：既然是高強度運動，可能會有點難受，喘、心跳加速、呼吸困難，還好每個動作持續的時間並不長。但這類訓練一開始需要由專業協助進行。

單車

如果你的目標是：關節健康、耐力、腿部力量、增強免疫力。

優點：從事單車運動，關節不需承重，對膝蓋、背部或臀部痠痛的人很適合。它還能增強大腿肌肉和臀肌、增強耐力。一項針對老年單車騎士的研究顯示，單車運動能使肌肉和免疫系統維持在年輕狀態好幾年。

缺點：不須負重，所以無利於預防骨鬆。如果騎單車上班兼運動，可能吸入空氣汙染物。另外，騎車需要一些專業知識，也需要增添各種配備。