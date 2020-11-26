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正確喝咖啡 防癌還防失智

黃妙雲
台大醫學院外科名譽教授、乳癌防治基金會董事長張金堅表示，喝咖啡可以防止乳癌、大腸癌、肝癌的再發及降低死亡率。(本報資料照片)
台大醫學院外科名譽教授、乳癌防治基金會董事長張金堅表示，喝咖啡可以防止乳癌、大腸癌、肝癌的再發及降低死亡率。(本報資料照片)

咖啡是一種時尚，更是許多人日常生活的必需，早上喝一杯咖啡，不僅精神加倍，還可以防癌、防失智、減肥，好處多多，但如何正確喝咖啡、一天喝多少，才會有益健康？

對咖啡很有研究的台大醫學院外科名譽教授、乳癌防治基金會董事長張金堅日前在元氣網粉絲團直播時表示，一天喝咖啡以3杯為上限，建議在早上10時、下午3時左右喝較佳。喝咖啡可以防止乳癌、大腸癌、肝癌的再發及降低死亡率。

以下整理網友的提問及張教授的回答。

Q：空腹可以喝咖啡嗎？黑咖啡還是拿鐵比較好？

A：咖啡還是喝黑咖啡較好，若要加東西就加鮮奶。奶精有反式脂肪不宜加，糖會增加熱量也不宜加。早上一起床其實精神還算旺盛，先不用急著喝，早上10時左右，或下午3時喝較佳。

Q：咖啡一天最多能喝多少？義式濃縮咖啡有沒有量的限制？

A：美國標準一天上限約400毫克，歐盟及台灣是400毫克。換算到杯數來看，依萃取濃度不一，取平均值，一天大約以3杯為上限。由於咖啡利尿，同時應多補充白開水。

Q：咖啡需要加牛奶預防骨質疏鬆嗎？

A：咖啡確實對鈣質的再吸收較差，因此有骨質疏鬆就建議不要喝；或者喝了咖啡一段時間後，再單獨喝鮮奶，也有助補鈣。

Q：淺焙的咖啡因比較少有益健康嗎？

A：咖啡因約占1.4%，不會隨烘焙減少，但蛋白質及少許糖分會隨高烘焙減少。咖啡有益健康的抗氧化物及綠原酸成分，淺烘焙的含量較高約9.6%，重烘焙隨之減少剩4.8%。喝咖啡對心臟有好處，不僅能抗癌，對糖尿病、痛風、牙周病的防治及延緩失智都有幫助。

Q：什麼人不適合喝咖啡？

A：不建議喝咖啡的族群，包括停經有骨鬆患者、懷孕前半期、小孩、胃酸過多者。有人說咖啡會心悸，其實是選到不好的咖啡豆，好的咖啡豆其實不會。

Q：有胃食道逆流可以喝咖啡嗎？

A：建議少喝，若要喝請飯後喝。咖啡有助腸胃蠕動、胃酸分泌，所以當你有拉肚子症狀時，也不要喝；但如果便祕，喝了可以幫忙排便。

Q：老人家飯後都要吃很多藥但又想喝咖啡，可以嗎？

A：有些藥確實會與咖啡產生交互作用，建議吃藥後至少間隔半小時後再喝。但吃止痛藥又喝咖啡，反而藥效會更好。

Q：得了乳癌還可以喝咖啡嗎？

A：大原則是無害，在預防上來講都是正向的，一般而言，喝咖啡可以防止乳癌、大腸癌、肝癌的再發及降死亡率。而喝咖啡究竟是否不易罹癌？依台灣的統計數據看，大腸直腸癌及鼻咽癌的發生率較有幫助。

咖啡 台灣 失智

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