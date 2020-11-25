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血便不一定是痔瘡 當心罹患「大腸癌」

張睿廷
排便習慣若出現變化，要注意是否有其他病癥。（本報資料照片）
排便習慣若出現變化，要注意是否有其他病癥。（本報資料照片）

腹部老是脹痛、排便習慣改變、不時腹瀉、大便時出血，許多人常以為自己只是痔瘡或者小病沒有理會，但日子久了，去醫院檢查，才發現自己得了大腸癌，甚至可能到了末期，難以救治，後悔不已。

根據調查，大腸癌在台灣已連續12年蟬聯10大癌症之首，大腸癌一、二期5年存活率約有八成、三期為六成、四期僅剩下一成，50歲以上為高風險群，但醫界指出，罹患大腸癌的病人年齡層有逐年下降趨勢。

台灣土城醫院大腸直腸肛門外科主任洪欣園指出，大腸癌約有20%是遺傳而來，80%則是環境、壓力、飲食習慣所造成，大腸癌從初期常常沒有症狀，後來會逐漸出現下腹脹痛或種痛、血便、排便習慣出現變化、一個月體重下滑5%、暈眩等情形，只要有這種情形都應盡快就醫篩檢。

洪欣園說，曾有名孕婦一直以為腹痛是因為小寶寶關係，所以未多加注意，未料生完孩子時，腹部仍不時出現疼痛情形，檢查發現已罹患大腸癌第四期，最後不幸離世；還有男子身體不舒服，剛開始診斷為闌尾發炎，大腸鏡檢查後才發現闌尾發炎是大腸癌所引起。

洪欣園表示，許多民眾不舒服會自己判斷病情，卻因此錯估身體狀況，錯過黃金診療期，建議民眾若有相關症狀，還是要至醫院做糞便潛血檢查或者照大腸鏡，避免憾事發生。

土城醫院林鈺珊營養師補充，高脂肪是大腸癌的危險因子，應避免油炸物、肥肉、雞皮、豬皮、加工食品，尤其紅肉經高溫烹調會產生致癌物，提高罹癌風險，建議每日限制攝取70克以內。

林鈺珊建議，足夠的膳食纖維可預防大腸直腸癌，成年人每日應攝取25至35克、三蔬二果，盡量選用每百克含2克以上纖維的蔬果，例如木耳、芭樂等，並建議三餐中至少一餐選擇未精緻穀類，如糙米、燕麥等取代精緻澱粉類。

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