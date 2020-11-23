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保濕、保暖… 秋冬季節肌膚保養4大重點

劉小川
乾裂肌膚最容易出現在秋冬季。(取材自pexels)
乾裂肌膚最容易出現在秋冬季。(取材自pexels)

秋冬季已到，一提到保養，最害怕是用不對的方式來保養，還花了一堆冤枉錢。以下四點為正確的秋冬保養程序，容易一到秋冬季，臉部就開始出現一堆問題的人最適用。

一、適度清潔

其實無論哪個季節，清潔都非常重要，因為洗臉清潔是保養臉部，最重要、也是第一個程序，晚上睡覺之前，只要把臉部清潔乾淨，不能有殘妝沒清乾淨又去睡覺。要將臉部清潔乾淨，就一定要使用正確的洗臉方式，才能真正地杜絕皮膚一不小心就出現瑕疵，導致妝感不服貼、暗沉等。

二、肌膚飲水保濕

秋冬季讓肌膚最容易出現乾燥，但每一種肌膚乾燥的反應都不同，如有人肌膚乾燥，反而臉部出油狀況更旺盛，另一種乾燥是直接乾到脫屑。所以秋冬挑選「保溼產品」，一定要適合自己肌膚的質地，讓肌膚真正的飲水，睡前也可以使用面膜來補充水分，才能讓肌膚無論哪個季節都能水嫩光透。

三、肌膚保暖

乾燥肌膚的人在秋冬特別有感，使用厚重的面霜後，到了下午就會出現乾癢不舒服的情況，並非保濕霜的保水度不夠，而是沒有注意保暖，千萬不要為了一時的美麗、穿著漂亮的衣服卻變得氣色不佳。

四、去角質＋補充飲水

去角質可讓保養品吸收更好，幫助代謝掉老廢角質，才不易導致肌膚快速衰老、不平滑。喝水也非常重要，最好還要搭配定期運動習慣，喝水能帶掉身體乾燥、排除身體的老廢毒素，所以保持飲水習慣，對於肌膚的保養是非常重要一環。

秋冬保養除了狂抹狂塗，還有哪些要注意的呢？(取材自pexels)
秋冬保養除了狂抹狂塗，還有哪些要注意的呢？(取材自pexels)

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