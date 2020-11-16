秋冬天冷氣候劇變 四肢也可能會中風

圖片來源 ／健康醫療網

台灣一名79歲李奶奶參加禱告禮拜後左手臂突然感到劇烈疼痛，不僅狂冒冷汗，左手也開始發紫、發麻甚至無力，家人緊急將李奶奶送醫急診，並確診為急性手中風 ，所幸經由醫院心導管團隊緊急手術，李奶奶恢復良好且順利出院。花蓮門諾醫院心臟內科醫師陳翰興表示，如果肢體出現疼痛、冰冷、發白發紫、脈搏消失、感覺異常、麻痺無力等症狀，可能是急性動脈阻塞缺血，應及早就醫以降低壞死截肢的風險。

除了腦中風 四肢也可能會中風！

門諾醫院心臟內科主治醫師陳翰興表示，急性動脈阻塞，造成血流無法供應組織，除了常見的腦部血管病變，其實四肢動脈也同樣會發生，且絕大部分是由於血栓栓塞導致，而這些血塊大多是在心臟內形成後流出心臟導致，而李奶奶的情形則是阻塞在左鎖骨下動脈-腋動脈，也是少見的急性上肢動脈阻塞。

醫師進一步表示，一般肢體缺血後，約30分鐘內出現神經缺血症狀，先是感覺減退和感覺異常，之後便開始劇烈疼痛。如果在6小時內進行導管手術重建血流，缺血肢體便可完全恢復正常，因此呼籲民眾，若發生急性動脈缺血症狀，應盡早就醫接受導管治療，以免錯過黃金治療期而增加壞死截肢的風險。

入冬天氣變化大 注意腦中風

門諾醫院急診室主任鄧學儒表示，透過李奶奶與家屬的描述，當下判定為典型的血管栓塞導致，因此運用超音波診斷檢測 血流，再配合電腦斷層找出血管的阻塞位置，並經由院內心導管團隊的緊急手術，才能在最短時間內打通血管阻塞位置，讓血流完全回復，不僅疼痛消失，左手也恢復脈搏，且回溫有血色。

鄧學儒呼籲，時序入冬，天氣變化大，除了是腦中風的好發季節，也容易因為氣溫的驟降增加急性中風的可能，三高 及年長者應多加注意。

高危險族群 養成量脈搏習慣

陳翰興強調，年紀大、心律不整(特別是心房顫動)、三高、抽菸等患者是急性動脈阻塞的高危險群，其中心律不整的患者更要特別注意，因為心房的收縮功能異常，造成心房內的血流緩慢，容易凝成血塊，增加血管內栓塞的機會。建議民眾可以透過運動手環的監測、量脈搏的習慣或是醫師的檢測評估，確認自己是否有心律不整的情形，早期治療以確保自身健康。

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資料來源：健康醫療網

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