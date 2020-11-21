淋巴結腫大＝癌？先看4指標

台灣台中榮總內科部血液腫瘤科主任滕傑林指出，淋巴結摸起來平整的、會動的、會痛的、不會繼續長大的，良性的機會比較高。(圖／滕傑林提供)

● 檢查4指標：摸起來平整、會動、會痛、不會繼續長大，良性機率較高

● 淋巴結腫大常發生在頸部、腋下、腹股溝

● 1%淋巴結腫大是因惡性腫瘤 所引起；頸部淋巴結不正常腫大，留意鼻咽病變

血液腫瘤科聽起來就很可怕，想到要去看血液腫瘤科門診著實讓人不安。而不明原因的淋巴結腫大，則是血液腫瘤科門診常遇到的情況。

「什麼是淋巴結？淋巴結為何會腫大？會不會是癌症 ？」「在診所吃了一個禮拜的抗生素，為什麼還沒好？要做電腦斷層嗎？」這些都是血液腫瘤科醫師在門診常被病患詢問的問題。

一般人身上大約有600個淋巴結，我們比較容易摸到的淋巴結常是在頸部、腋下與腹股溝。根據過去的研究，每年約莫有0.6%的人會有不明原因的淋巴結腫大，其中只有約1%的淋巴結腫大是因為惡性腫瘤所引起，而病史與理學檢查往往是最容易也最迅速能區別良性或是惡性的方法。

如果淋巴結摸起來平整的、會動的、會痛的、不會繼續長大的，良性的機會比較高，這類的淋巴結腫大常是感染所造成。我們可以把淋巴結想成古時候打仗的烽火台，一旦前方發生戰事，烽火台就會點火，一旦感染了，淋巴結就容易發炎腫大，自然會有腫痛的情形，因此許多病患都會先吃抗生素治療。

病毒感染機會 遠大於細菌

然而，病毒感染的機會遠遠大於細菌感染，這就是抗生素治療常常不會有效的原因，畢竟抗生素是殺細菌，不殺病毒的。這類的淋巴結腫大一般三至四周會自己消失，臨床上會請病患先觀察三至四周，如果淋巴結變小甚至消失，就沒問題。

持續腫大 要考慮切片檢查

如果淋巴結不大不小，會再觀察三至四周，如果淋巴結持續腫大，就要考慮做切片檢查；若摸起來不平整、不會動、不會痛，則要考慮直接切片檢查，而切片檢查不會造成癌症轉移。

其他像電腦斷層、核磁共振或是正子攝影 等影像學的檢查，則對於提供病因診斷的幫助不大，也有些病患會先利用細針抽吸去做細胞學檢查，但這樣的檢查方法在診斷淋巴結腫大的原因上，往往無法提供充足的資訊。

淋巴結的位置也很重要，頸部淋巴結不正常腫大，要特別留意鼻咽方面的病變；左側鎖骨上淋巴結腫大，則要小心是否是腸胃道惡性腫瘤的轉移；前縱膈腔淋巴結腫大，則須考慮胸腺瘤、畸胎瘤或是惡性淋巴瘤的可能性。