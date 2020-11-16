健康吃補 來碗「補氣暖身湯」

進補聰明吃不要越補越大洞 。（圖：嘉義長庚提供）

民間習俗立冬進補，慰勞一年工作辛苦，也為即將到來冬天儲備熱量，台灣 嘉義長庚醫院中醫科醫師蔡盈盈說，可以煮一些平補氣血的中藥藥膳作立冬進補，推薦一帖適合一般民眾冬季食用的中藥補湯「補氣暖身湯」。

蔡盈盈說，大家普遍資源較多，食物較豐富，並不需要特別大補，提醒須減少熱量攝取，以免冬天發胖太多，尤其慢性病患者吃補更要謹慎，需要諮詢專業醫護人士。

高血壓 、糖尿病 患者要避免過度高油高鹽菜餚，增加身體負擔；腎臟病患者飲用中藥湯需經中醫師調劑，控制鈉鉀等離子過度攝取；自體免疫疾病患者如乾癬、紅斑性狼瘡、類風溼性關節炎等不可食用較偏溫燥的中藥材以免加重疾病症狀，慎選適合體質補湯方才能健康吃補，吃補完更健康！

蔡醫師推薦適合一般人冬季食用的中藥補湯「補氣暖身湯」，除常見的黃耆、紅棗、川芎等補氣藥材，用黨蔘代替高價蔘類，麥門冬滋陰，吃完不口渴，枸杞疏肝明目，陳皮助消化，加入排骨或雞肉煮湯更加美味，暖身又不燥熱。

補氣暖身湯藥材，包括：黃耆6錢、川芎5錢、黨蔘5錢、麥門冬5錢、紅棗5錢、枸杞3錢、陳皮1錢。作法將以上食材配10碗水浸泡半小時，大火煮滾後文火慢燉30分鐘，煮滾時可加入雞1隻或排骨2斤一同燉煮，食材煮熟後加鹽調味即可食用，若當餐吃不完須將藥材撈出不可重複加熱。燉煮的鍋具以陶鍋為上，玻璃、瓷器次之，不銹鋼也可，不建議用銅、鐵、鋁鍋，以免金屬離子和藥材產生交互作用。