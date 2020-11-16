我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1103萬例 德州死亡破2萬

日媒：RCEP上路料增中國存在感 撼動亞洲貿易

健康吃補 來碗「補氣暖身湯」

魯永明
進補聰明吃不要越補越大洞 。（圖：嘉義長庚提供）
進補聰明吃不要越補越大洞 。（圖：嘉義長庚提供）

民間習俗立冬進補，慰勞一年工作辛苦，也為即將到來冬天儲備熱量，台灣嘉義長庚醫院中醫科醫師蔡盈盈說，可以煮一些平補氣血的中藥藥膳作立冬進補，推薦一帖適合一般民眾冬季食用的中藥補湯「補氣暖身湯」。

蔡盈盈說，大家普遍資源較多，食物較豐富，並不需要特別大補，提醒須減少熱量攝取，以免冬天發胖太多，尤其慢性病患者吃補更要謹慎，需要諮詢專業醫護人士。

高血壓糖尿病患者要避免過度高油高鹽菜餚，增加身體負擔；腎臟病患者飲用中藥湯需經中醫師調劑，控制鈉鉀等離子過度攝取；自體免疫疾病患者如乾癬、紅斑性狼瘡、類風溼性關節炎等不可食用較偏溫燥的中藥材以免加重疾病症狀，慎選適合體質補湯方才能健康吃補，吃補完更健康！

蔡醫師推薦適合一般人冬季食用的中藥補湯「補氣暖身湯」，除常見的黃耆、紅棗、川芎等補氣藥材，用黨蔘代替高價蔘類，麥門冬滋陰，吃完不口渴，枸杞疏肝明目，陳皮助消化，加入排骨或雞肉煮湯更加美味，暖身又不燥熱。

補氣暖身湯藥材，包括：黃耆6錢、川芎5錢、黨蔘5錢、麥門冬5錢、紅棗5錢、枸杞3錢、陳皮1錢。作法將以上食材配10碗水浸泡半小時，大火煮滾後文火慢燉30分鐘，煮滾時可加入雞1隻或排骨2斤一同燉煮，食材煮熟後加鹽調味即可食用，若當餐吃不完須將藥材撈出不可重複加熱。燉煮的鍋具以陶鍋為上，玻璃、瓷器次之，不銹鋼也可，不建議用銅、鐵、鋁鍋，以免金屬離子和藥材產生交互作用。

高血壓 台灣 糖尿病

上一則

5旬婦右膝內翻 手術後O型腿變直美腿

下一則

呼吸「卡卡」肺阻塞 菸槍趕快戒

延伸閱讀

熬中藥別貪快 小心毒素喝下肚

熬中藥別貪快 小心毒素喝下肚
中藥與科技結合新成果太子金牌宣肺敗毒顆粒助抗疫

中藥與科技結合新成果太子金牌宣肺敗毒顆粒助抗疫
感冒後咳不停 中醫3階段治療 預防兼消除後遺症

感冒後咳不停 中醫3階段治療 預防兼消除後遺症
獨家中藥萃取 中科血管清安全通血管日本心血管儀器全程跟蹤 效果看得見

獨家中藥萃取 中科血管清安全通血管日本心血管儀器全程跟蹤 效果看得見

熱門新聞

參加傳統聯邦醫療保險的老年人，保費和自付額在新的一年均會上漲。(TNS)

帶你了解紅藍卡 善用長者福利

2020-11-10 09:12
奇異果。（圖╱Pixbay）

6優質水果 補充早餐營養

2020-11-09 02:00
胸腔病院藥師柯雅齡整理常見合併使用易出現嚴重後遺症的中西藥材。記者周宗禎／攝影

吃西藥冬令進補要注意！有些中西藥材相遇易嚴重後遺症

2020-11-14 07:58
圖片來源 ／健康醫療網

老年想要行動自如 防骨鬆骨折必做的三件事

2020-11-13 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

乾眼症成因千百種 注意「這個」最重要

2020-11-11 00:30
衛生福利部桃園醫院物理治療師詹怡婷指出，老人具高跌倒風險，可用以下兩種方式評估跌倒風險因子，另外，更建議可陪伴老人在家進行登階運動，提升身體功能。圖／聯合報系資料照片

老人跌倒率高 物理治療師兩招教你評估長輩跌倒風險

2020-11-15 05:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師
川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」

川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」
凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他
川普重大破壞 美選後政局迅速惡化

川普重大破壞 美選後政局迅速惡化
敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白

敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白