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立冬素補 中醫師提醒要補對

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
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【健康醫療網／記者曾正豪報導】新冠疫情還要持續多久，目前還沒有答案，強健自己的身體是重要的抗疫方式之一。11月7日「立冬」，台灣台中慈濟醫院中醫部醫師陳櫂瑔指出，素食人士配合自己體質進補，也能健康過冬。

素食人士注意蛋白質 可吃豆腐、毛豆

在這波疫情中，許多人發願吃素，中醫師陳櫂瑔說，一般來說，素食人士的蛋白質來源較不足，冬天進補時可多攝取雞蛋、豆腐、毛豆、鷹嘴豆等富含蛋白質的食物，加強蛋白質補充。如果有長期便秘、口乾舌燥一類容易上火體質的人，則建議改採沙參、玉竹、麥門冬一類的甘涼藥膳取代傳統藥方。

傳統習俗「立冬進補」，多以四物湯、八珍湯、十全大補湯為主。陳櫂瑔醫師表示，現代選擇素食的人口越來越多，如何正確「補冬」更需要智慧。陳櫂瑔推薦素食人士的補湯中藥方，包括：黨參、當歸、川芎幫助補氣活血，加上木耳、黑豆等平補食材增加口感，是不錯的選擇。

「立冬進補」補過頭 中醫師４建議

「現代人其實營養充足，」陳櫂瑔強調，如果以「立冬進補」名義，無節制相約大補特補，當心體質不合可能適得其反。他也特別提醒值得注意的事項，包括：一.許多補湯可能摻入米酒達到溫通血脈功效，陳櫂瑔提醒，飲用摻酒補湯，一定要避免駕駛，維護自己與他人的安全。二.隨季節氣溫轉變，很多人感冒，發生咳嗽、喉嚨腫痛，建議暫緩進補，避免病情加重。三.正值生理期的女性，最好在月事過後再補。四.懷孕婦女若有需要進補，務必先諮詢醫師意見。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48029/

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