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5粥湯養咽 5茶飲護嗓

綜合整理
薄荷粥。（網路圖片）
薄荷粥。（網路圖片）

秋冬是咽喉炎的發病高峰期，人民健康網報導，廣東省中醫院耳鼻喉科李雲英表示，咽喉病大多為陰虛火旺，忌油炸、油煎、辛辣等刺激性食品，從養護咽喉的角度來說，要注重加強營養，適量進食奶類製品、精肉、雞蛋等，還要多喝水，讓喉嚨保持濕潤。

以下是專家開出這個時節最是適合養咽護嗓攻略。

五道粥湯

1.薄荷粥

做法：鮮薄荷30克（幹薄荷10克），粳米60克，先熬粥後下薄荷煮沸，調味服食。適用於咽痛咽乾者。

2.銀耳百合蓮子粥

做法：粳米200克，水發銀耳30克，百合30克，蓮子30克。量水煮沸，改小火煮40分鐘即成。適用於咽乾肺燥，心煩失眠者。

3.無花果瘦肉湯

做法：無花果5個，豬瘦肉250克，煮湯調味服食。適用於陰虛肺燥之咽喉部幹痛者。

4.石斛麥冬橄欖瘦肉湯

做法：石斛30克、麥冬30克、橄欖3個、豬瘦肉200克煲湯。適用於咽乾喉痛，聲音嘶啞者。

5.川貝冰糖燉雪梨

做法：川貝母粉3克，鴨梨1個，冰糖10克。將梨洗淨去核，把川貝母粉倒入梨中，再把梨盅放入蒸碗蓋好，在蒸碗中加入冰糖和少許水，隔水蒸約40分鐘即可。連梨肉、帶湯水一起食用。適用於咽乾咳嗽有痰者。

桑葉（本報資料照片）
桑葉（本報資料照片）

五道茶飲

咽喉痛：金銀花15克、菊花15克、薄荷5克、桔梗10克、甘草10克。

咽乾：玄參15克、沙參15克、麥冬15克、蘆根30克、甘草10克。

咽喉異物感：柴胡10克、薄荷5克，紫蘇梗10克，合歡花10克、桔梗10克、甘草5克。

咳嗽痰多：桑葉15克、枇杷葉15克、龍利葉15克、陳皮5克、羅漢果15克、甘草5克。

聲音嘶啞：菊花10克、胖大海10克、麥冬10克、木蝴蝶10克、咸竹蜂3只，生甘草10克。

李雲英表示，以上茶療方煎水或開水沖泡後代茶飲即可。

另據39健康網報導，如果不慎感冒，還伴有高熱症狀，從中醫上來說歸屬於風熱感冒，是傷了陰津，因此需滋陰降燥。桑葉有清肺熱、明目、生津之效，而白茅根又可以清熱、滋陰、利尿。二者搭配使用，相得益彰，對於像流感這樣的燥性感冒，非常有效，適當加些冰糖，味道也不難喝。

秋冬保健 中醫教你4招

另據健康醫療網報導，安南醫院中醫部提供以下4種秋冬保健及防範新冠病毒的好方法：

1.注意保暖，多喝溫開水，少吃寒涼的食品。

2.溫水洗臉、多漱口、熱水泡腳。此三種做法均有增強上呼吸道防禦功能，消除疲勞等作用，對預防新冠病毒感染有一定的助益。

3.嚼薑吃蒜，可提高免疫力、抗病毒的效用。《本草綱目》記載，大蒜能「辟邪惡，消癰腫」。大蒜具有殺菌消炎、抗病毒、增強機體免疫功能等作用。也可以常嚼一些嫩薑、茶葉進行口腔、消化道的殺菌消毒。

4.用紫蘇葉或菊花泡茶或水煎服用，可增強人體免疫功能及抗病毒；另外，用藿香、蒼朮、白芷、艾葉、冰片等中藥製成香囊，佩掛胸前，可芳香辟穢解毒。

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