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作息不正常+太累 痔瘡急性發作…竟脫肛了

徐如宜
長期便祕不改善，恐會影響身體健康。（本報資料照片）
長期便祕不改善，恐會影響身體健康。（本報資料照片）

一名30多歲已婚婦女，解便時常受痔瘡困擾，又因生活作息不正常、便祕，使病情加劇，出力解便產生脫肛，痔瘡脫出無法縮回的症狀。接著還跟朋友去登山，極度勞累的情況下造成痔瘡急性發作，痔瘡組織水腫讓她坐立難安，更嚴重到無法將痔瘡推回至肛門內，才趕緊就醫。

台灣高雄市立聯合醫院特聘高醫大腸直腸外科醫師謝依蒨表示，工作壓力大、長期久坐久站、經常性便祕或腹瀉、習慣性出力排便等，都屬形成痔瘡的高危險群，而女性因辛苦懷胎，造成骨盆腔靜脈壓力增加，也是危險因子之一，不得輕忽。

謝依蒨說，長期受肛門痔瘡所苦，不願就醫者，尤以女性為多。門診中經常見到女性患者，因羞於啟齒或是不敢請男醫師看診，等到症狀嚴重到解便時，發現馬桶一攤鮮血或嚴重疼痛到難以入眠才來求診。其實痔瘡是人體正常的組織，由肛門口附近的結締組織與血管叢組合而成，肩負了控制排便預防失禁的重要功能。隨著人們生活環境因素影響，使得原本正常的人體組織漸漸鬆弛、膨大、甚至脫出肛門口，形成所謂的「痔瘡」。

謝依蒨指出，痔瘡依照發生位置的不同，可區分為內痣、外痣及內外都有的混合痣，不同位置的痔瘡會造成不一樣的症狀表現。像是內痔最常出現的症狀是解便後發現鮮紅色的出血，此種出血通常僅侷限於排便與衛生紙擦拭時，並不會滴滴答答的落入馬桶中或是沾染到內褲，因此也容易被輕忽。

而外痣常伴隨明顯的疼痛，令人坐立難安，若不幸產生了血栓，會在肛門外圍形成顏色偏紫色的痔瘡腫塊，此時所引發的不適可能嚴重影響生活品質。

謝依蒨說，目前痔瘡的治療選擇非常多元，大幅降低了痔瘡治療的疼痛程度。傳統痔瘡切除術最令人卻步的術後疼痛及傷口照護問題，已有許多新式的器械如超音波刀、組織凝集刀、雙極冷凝刀及傷口癒合噴霧等，可大幅減少術後疼痛，出血較少、傷口小、也較快癒合。

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