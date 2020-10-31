長輩常跌倒 揪病根防失能

老年人最怕跌倒，跌過一次，不但可能再次跌倒，嚴重者可能因此臥床、失能，甚至致死。台北榮總高齡醫學中心主治醫師鄭丁靚表示，如發生跌倒，千萬別掉以輕心，跌倒是警訊，背後代表有更深層的問題，必須評估內在和外在因素，加以改善。

王奶奶某天鼻青臉腫來到北榮高齡醫學門診，家屬原以為因奶奶剛住進安養機構，機構為避免奶奶不適應環境而失眠 ，開立了助眠藥物，才導致奶奶半夜起床上廁所時跌倒。

改善頻尿 起身下床急不得

但經過詢問，奶奶其實住進機構前就已跌倒過好幾次，只是當時在家裡，熟悉環境，她適時扶住家具，跌得不嚴重，她也因此沒有告訴任何人。更進一步發現，奶奶因為頻尿，趕著上廁所，加上對環境不熟悉，跌得比以往都嚴重。後來，醫師開立改善頻尿的藥物，加上教導奶奶從床上起身及下床的安全姿勢，奶奶就不再跌倒了。

鄭丁靚表示，老人跌倒可分為內在和外在因素。內在因素包括骨關節退化、肌肉流失造成腿腳沒力，又或是感官功能退化、本體對地面凹凸感覺下降等。外在因素則包括家中堆積雜物電線、小孩或寵物貿然衝出，或為了方便鞋子只是套上，並未確實穿好，都可能增加跌倒風險。

水分不夠 低血壓 也易跌倒

另外，許多長者因為腿腳不便或曾經跌倒，害怕頻繁上廁所，進而不敢多喝水，反因水分不夠導致姿勢性低血壓，容易頭暈跌倒，造成惡性循環；也因為害怕跌倒不敢出外走踏，使得人際疏遠，加重認知功能退化。

台灣 衛福部國健署統計，65歲以上老人，每六人就有一人過去一年曾跌傷，15％至20％有中重度身體損傷、5％有一處骨折、1％甚至出現嚴重的髖關節骨折；在髖關節骨折的患者中，近一半再也無法行走、五分之一在六個月內死亡。

鄭丁靚說，跌倒雖高居65歲以上事故傷害死亡原因第二位，但僅兩成會認真找出跌倒的原因，六成長者跌傷後未採取任何防跌措施。

防跌設施 安裝牢固更重要

鄭丁靚表示，長輩防跌最重要的三招，包括增加運動量、鼓勵長者多活動，按照醫囑服藥，適時整合多重藥物以及環境改善；尤其是防跌設施，「不是有安裝就好，而是要安裝好」，以減少長輩跌倒的機率。