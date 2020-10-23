疫期減少運動 心情易低落

維持每周兩天以上運動的人，心情比不運動的人好。（本報資料照片）

新冠肺炎蔓延全球，人類生活巨變，連健身 都變得奢侈。封鎖期間，全球只有26%的民眾可保持相同的健身運動時間與強度。在秋季全球疫情 升高之際，國立台灣師範大學體育學系研究講座教授張育愷的研究團隊，以今年3月參與德國波茨坦大學橫跨101國大型研究為基礎，針對疫情與民眾健身運動及心理健康進行分析。

張育愷表示，該研究發現，疫情前運動頻率每周兩天以上者，能有好心情；反之，疫情中減少運動頻率的民眾，更容易產生心情低落現象。

研究進一步指出，維持健身運動習慣，可減少居家檢疫及隔離時的孤獨感與孤立感；在疫情中維持健身運動行為，更可協助民眾在疫情中保持心情穩定。研究結果發表於《國際環境研究與公共衛生期刊International Journal of Environment Research and Public Health》。

中央流行疫情指揮中心呼籲，請民眾持續落實樂活防疫 ，正確勤洗手、維持呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣；外出活動時，維持社交距離，若無法維持應戴口罩。

到餐廳或攤販用餐時，建議挑選有適當用餐距離、隔板、提供套餐的店家享受美食，並配合業者執行實聯制、體溫監測等防疫作業；生病不適者，盡量在家休息，只要將防疫基本功內化為生活習慣，就能保護自己及他人健康。