中醫針灸看穴位 「頭痛醫腳」不奇怪

頭痛是臨床上很常見的症狀，治療上常會使用止痛藥治療，不過其實以針灸治療頭痛效果也很顯著，衛生福利部桃園醫院中醫師廖述禮指出，中醫臨床上以針灸治療疼痛的方式已被WHO認證。針灸要找合格的中醫師或領有針灸執照的醫師進行。(本報資料照片)

頭痛是臨床上很常見的症狀，治療上常會使用止痛藥治療，效果不錯，不過其實以針灸治療頭痛效果也很顯著，台灣 衛生福利 部桃園醫院中醫師廖述禮指出，中醫臨床上以針灸治療疼痛的方式已被WHO認證。

針灸能治療身體上不同的疼痛，而頭痛就是其中之一，廖述禮表示，中醫將頭痛發生部位，分成不同類型，並採取不一樣的治療方式，民眾可上網搜尋穴位圖並遵循以下方式按壓緩解症狀，或請專業醫師診治。

廖述禮解釋，如頭頂痛，頭頂為厥陰經循行所過，若疼痛部位在頭頂處，可以按壓足背部的太衝穴來緩解；顳側頭痛，則是少陽經所循行的部位，若此處發生疼痛，可藉由按壓耳上率谷穴或手背的中渚穴來減輕頭痛。

若是前頭痛，廖述禮說明，頭部前側屬陽明經，疼痛時可按壓手部的合谷穴來減緩；後頭痛則為太陽經所過，大多外感風邪時發生頭痛，或肩頸肌肉 緊繃時發生，此時可按壓眉頭的攢竹穴或時後頭部的風池穴來舒緩。

廖述禮表示，針灸療程一般為期兩周，約一兩天按壓一次，且建議在治療前不要空腹，至於不適合針灸的對象，包括懷孕的女性、針灸部位如有傷口也不適合。

廖述禮說，頭痛是現代人常見的症狀，希望以上的簡便方式，可以幫助需要的人在疼痛時稍做舒緩，但許多疾病通常會伴隨頭痛，了解頭痛所代表的真正意義相當重要，如症狀無法緩解，應到醫療院所做詳細檢查治療。