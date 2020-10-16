我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

「脊髓電刺激療法」助他告別疼痛 壯男終能一夜好眠

黃寅
一名37歲男子罹有脊髓空洞症，接受多次手術後，雙手僵硬及攣縮的情況雖有改善，但左手掌至手肘依舊會疼痛，半夜經常被左手痛醒。(圖：亞洲大學附屬醫院)
一名37歲男子罹有脊髓空洞症，接受多次手術後，雙手僵硬及攣縮的情況雖有改善，但左手掌至手肘依舊會疼痛，半夜經常被左手痛醒。(圖：亞洲大學附屬醫院)

一名37歲男子罹有脊髓空洞症，四年歷經三次手術僅改善左手無力症狀，卻仍經常痛到無法成眠，導致精神狀況不佳，接受多種治療均不見效。所幸最後透過「脊髓電刺激療法」治療，疼痛指數從10分降至3分，終於讓他能一覺到天亮。

患者說，十多年前發現罹患脊髓空洞症，接受多次手術後，雙手僵硬及攣縮的情況雖有改善，但左手掌至手肘依舊會疼痛，半夜經常被左手痛到無法成眠，嚴重影響日常生活及工作，雖嘗試各種止痛藥都無法止痛，令他苦不堪言。

台灣亞洲大學附屬醫院神經外科主任林志隆指出，針對肢體的疼痛、手術後殘留的疼痛、不明原因發生的疼痛、如火燒般的疼痛，稱之為「難治性慢性疼痛」，常見於脊椎手術後疼痛症候群、外傷導致複雜性局部疼痛症候群、神經根病變、周邊神經病變等，一般會先透過口服止痛藥、肌肉注射止痛劑或病患自控式止痛等方式改善，但若是上述方式改善效果有限，則會評估透過脊髓刺激療法治療。

他說，脊髓刺激療法是在患者頸椎或胸椎放入一條細小的電極導線，並連接埋於鎖骨下方的神經刺激器，經由神經刺激器透過電極發送微量電波，抑制從患部傳送到腦部的疼痛訊息，以降低疼痛感。患者平時可透過體外遙控器調節電源開關和刺激強度，裝置後通常能減少5至7成的疼痛，並減少藥物的服用量，降低藥物引起的副作用，也能使睡眠時間增加，提升生活品質。

因電流直接抑制疼痛部位，對身體其他部位不會有不良影響，也不會傷害神經組織，也不必擔心觸電情形，電池的壽命約五到八年左右，會因設定或使用方式不同而有差別。當電池沒電時，需再次做手術更換電池。

另外，因此裝置可能與電磁能產生反應，應避免與防盜裝置接觸，若因出國經過機場的安檢裝置時，務必向相關人員出示證明，以避免神經刺激器受到干擾。

林志隆提醒，脊髓刺激療法在疼痛治療中，屬於較昂貴的治療方式，要花費約3萬美元，建議治療前應經過審慎評估，並與醫師充分討論，以達到最佳療效。

患者接受脊髓電刺激療法後終於能一覺到天亮，到亞洲大學附屬醫院向為他進行手術的神經...
患者接受脊髓電刺激療法後終於能一覺到天亮，到亞洲大學附屬醫院向為他進行手術的神經外科主任林志隆獻花致謝。(圖：亞洲大學附屬醫院)

台灣 美元 肌肉

上一則

中醫針灸看穴位 「頭痛醫腳」不奇怪

下一則

每周重訓 醫師練就好腿力

延伸閱讀

港商Bossini創辦人孫女抽脂亡 韓媒：醫療疏忽警擬起訴

港商Bossini創辦人孫女抽脂亡 韓媒：醫療疏忽警擬起訴
特斯拉德州新廠申請生產電池 拚供應鏈整合

特斯拉德州新廠申請生產電池 拚供應鏈整合
馬斯克：明年將生產搭配新型電池的Model Y

馬斯克：明年將生產搭配新型電池的Model Y
矯正切骨手術 搶救拇指外翻

矯正切骨手術 搶救拇指外翻

熱門新聞

澳洲研究指出，新冠病毒能在手機螢幕存活28天之久。(美聯社)

勤洗手清潔！研究：新冠病毒可在手機螢幕上存活28天

2020-10-11 20:29
新冠肺炎患者康復後出現記憶力喪失現象。（路透）

「自己好像有失智症…」 新冠康復者出現「腦霧」現象

2020-10-11 23:31
日本是全世界肥胖率最低的國家之一，有網友好奇發問「日本人真的靠走路就變瘦？」歐新社

日本人真的靠走路就變瘦？ 數據顯示只有4%超重

2020-10-12 01:04
杏仁。(本報資料照片)

想輕鬆增強肌肉? 多吃這6種零食

2020-10-13 03:11
驗光師楊瓊瑤建議，民眾每年定期至有專業儀器設備和專業驗光人員的眼鏡行或眼科驗光，掌握「一年一驗光、至少30分鐘、清楚且舒適」三原則。圖／寶島眼鏡提供

38歲熟女頭暈想吐以為長腦瘤 竟是眼鏡度數大錯惹禍

2020-10-15 07:48
老奶奶正吞服糞菌膠囊。(圖：台北榮總提供)

沒看錯！吃「屎」可以救命 罹癌奶奶終於正常排便

2020-10-09 03:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺