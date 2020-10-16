「脊髓電刺激療法」助他告別疼痛 壯男終能一夜好眠

一名37歲男子罹有脊髓空洞症，接受多次手術後，雙手僵硬及攣縮的情況雖有改善，但左手掌至手肘依舊會疼痛，半夜經常被左手痛醒。(圖：亞洲大學附屬醫院)

一名37歲男子罹有脊髓空洞症，四年歷經三次手術僅改善左手無力症狀，卻仍經常痛到無法成眠，導致精神狀況不佳，接受多種治療均不見效。所幸最後透過「脊髓電刺激療法」治療，疼痛指數從10分降至3分，終於讓他能一覺到天亮。

患者說，十多年前發現罹患脊髓空洞症，接受多次手術後，雙手僵硬及攣縮的情況雖有改善，但左手掌至手肘依舊會疼痛，半夜經常被左手痛到無法成眠，嚴重影響日常生活及工作，雖嘗試各種止痛藥都無法止痛，令他苦不堪言。

台灣 亞洲大學附屬醫院神經外科主任林志隆指出，針對肢體的疼痛、手術後殘留的疼痛、不明原因發生的疼痛、如火燒般的疼痛，稱之為「難治性慢性疼痛」，常見於脊椎手術後疼痛症候群、外傷導致複雜性局部疼痛症候群、神經根病變、周邊神經病變等，一般會先透過口服止痛藥、肌肉 注射止痛劑或病患自控式止痛等方式改善，但若是上述方式改善效果有限，則會評估透過脊髓刺激療法治療。

他說，脊髓刺激療法是在患者頸椎或胸椎放入一條細小的電極導線，並連接埋於鎖骨下方的神經刺激器，經由神經刺激器透過電極發送微量電波，抑制從患部傳送到腦部的疼痛訊息，以降低疼痛感。患者平時可透過體外遙控器調節電源開關和刺激強度，裝置後通常能減少5至7成的疼痛，並減少藥物的服用量，降低藥物引起的副作用，也能使睡眠時間增加，提升生活品質。

因電流直接抑制疼痛部位，對身體其他部位不會有不良影響，也不會傷害神經組織，也不必擔心觸電情形，電池的壽命約五到八年左右，會因設定或使用方式不同而有差別。當電池沒電時，需再次做手術更換電池。

另外，因此裝置可能與電磁能產生反應，應避免與防盜裝置接觸，若因出國經過機場的安檢裝置時，務必向相關人員出示證明，以避免神經刺激器受到干擾。

林志隆提醒，脊髓刺激療法在疼痛治療中，屬於較昂貴的治療方式，要花費約3萬美元 ，建議治療前應經過審慎評估，並與醫師充分討論，以達到最佳療效。