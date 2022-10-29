降低處方藥費用 5方法幫你省錢

「降低通膨法」將幫助老年人減少處方藥的費用。（路透）

如果你已有了很好的健保方案，但處方藥費或每月保費仍然覺得負擔不小；以下五種方法，或可降低你的聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)的藥物開銷。

一，額外補助計畫

社安署有一項專門協助收入和資源有限的紅藍卡參保者的「額外補助」(Extra Help)處方藥援助計劃，可大幅降低紅藍卡處方藥計劃保費或每年的自付額(deductibles)、共付額(copayments)；估計「額外補助」計畫每年可讓參加者省下約5100元。

符合資格並登記參加「額外補助」計畫的民眾，每種學名藥(generic drugs)的自掏腰包開銷保證將在3.95元以下，每種原廠品牌藥(brand-name drugs)花費則保證在9.85元以下。民眾可上網申請加入「額外補助」計畫，或撥打社會安全署免費專線(800)772-1213。

二，製藥廠補助計畫

製藥廠商也提供和管理病患補助計劃(Patient Assistance Programs)，可為符合條件者提供免費或折扣藥物。參加資格取決於患者的收入水平、參加的健保方案和居住地點。紅藍卡設有讓民眾搜尋的簡便平台，只需輸入藥物名稱，搜索結果就會顯示可用計劃、計劃詳細訊息和製藥商聯繫方式。如果患者使用昂貴的品牌藥，也值得聯繫製藥廠，看看他們是否提供任何製藥商折扣或折價券。

三，節省胰島素開銷

D部分老年人省錢模式(Part D Senior Savings Model)彙整多項紅藍卡方案，可在網路內(in-network)藥局拿到共付額35元以下的30天胰島素。這項低花費胰島素計畫在2021年初推出，目前約有2150項D部分計畫已經加入。

四，善用省錢App

GoodRx是很受歡迎的買藥應用程式(App)，它不能與紅藍卡一起使用，卻可考慮有時替代紅藍卡，達到省錢目的，例如藥品不在紅藍卡給付範圍內、GoodRx藥價比紅藍卡共付額更便宜、今年無法達到自付額額度等。若決定用GoodRx，先通知藥劑師買藥是自付或現金交易，然後出示手機裡的GoodRx折價券以獲折扣。

五，州政府協助計畫

某些州政府設有處方藥協助計畫(State Prescription Assistance Programs)，讓紅藍卡參保者登記參加。民眾可利用紅藍卡網站搜尋功能查詢。但州政府計畫通常有許多資格限制，只能透過少數參加計畫的藥局取得折扣。