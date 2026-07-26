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他膽道閉鎖又罹重度脂肪肝 肝臟嚴重纖維化排隊等捐贈「每天都焦慮」

記者林琮恩／台北即時報導
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兒童肝膽疾病防治基金會舉辦「護肝保健，從小做起」公益記者會。（記者林琮恩／攝影）
兒童肝膽疾病防治基金會舉辦「護肝保健，從小做起」公益記者會。（記者林琮恩／攝影）

23歲小哲（化名）罹患先天性膽道閉鎖，且經由母嬰垂直感染確診B型肝炎，經手術移植自體小腸後病況一度改善，卻在高中畢業前夕，因生活型態控制不慎，課業高壓加上飲食過於油膩，導致嚴重脂肪肝，造成疾病惡化，轉院至台大醫院治療，裝設膽汁引流管，目前需每月回醫院引流，且因肝硬化程度嚴重，目前正在等待大愛捐贈肝臟移植，已等候4年時間仍無果。

小哲指出，兒時因膽管容易發炎，需反覆進出醫院，對生活造成嚴重影響，治療後病情一度好轉，後續卻因課業、生活等壓力，熬夜加上飲食未妥善控制，得治嚴重肥胖，體重逾百公斤，出現嚴重脂肪肝，醫師進行超音波檢查時，需「非常用力」才能看清楚影響，在台大醫院就醫後裝上膽汁引流管，每月需回醫院住院接受引流手術，有時一住就是1周時間。

小哲肝纖維化嚴重，需接受肝臟移植手術，因家人有B肝遺傳病史，無法接受活體肝臟移植，只能等待大愛捐贈肝臟。小哲說，已在名單中排隊4年時間，但全台有近千人等待移植，許多人病況都非常不理想，每年大愛捐贈卻只有數10例，這讓他非常焦慮，也時常為此事難過，且因必須反覆至醫院就醫，他目前尚在休學，無法回歸正常大學生活。

台北榮總兒童胃腸科主任林裕誠指出，脂肪肝與肥胖關聯顯著，多數脂肪肝病人為肥胖或過重族群，且因無特殊症狀，常導致民眾忽略就醫，走進診間時病況已太嚴重、不易治療，建議家長如懷疑幼兒為高危險群，應接受超音波篩檢，可利用身體質量指數（BMI）計算，如體重超重且家中有糖尿病、心血管疾病、脂肪肝病史者，應盡早就醫治療。

兒童肝膽疾病防治基金會25日舉辦「護肝保健，從小做起」公益記者會，基金會指出，兒童脂肪肝若未及時發現，恐導致肝臟發炎、纖維化，增加日後罹患心血管疾病、糖尿病風險，為此，以推動「兒童脂肪肝篩檢補助」，對象為國小3至6年級、國中、高中職體位肥胖學生，轉介台大兒醫、台北榮總進行篩檢，經審核通過可補助診察費2千元。

精華 FAQ

  • 他先天罹患膽道閉鎖，又經母嬰垂直感染確診B型肝炎，雖曾接受手術後改善，但高中前後因熬夜、飲食油膩與肥胖，導致嚴重脂肪肝，病情進一步惡化。

  • 因家人有B肝遺傳與感染風險，醫師評估不適合做活體肝臟移植，所以只能排隊等待大愛捐贈肝臟；他已等了4年，仍因供需落差而沒有等到。

  • 醫師強調脂肪肝和肥胖高度相關，且早期常無明顯症狀，家長若發現孩子屬高風險族群，應及早做BMI評估與超音波篩檢；基金會也推動學生脂肪肝篩檢補助。

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