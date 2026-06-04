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火燒心、久咳老不好？ 他靠「這」招擺脫20年胃食道逆流

記者陳雨鑫／台北即時報導
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胃食道逆流已成現代人常見文明病，台灣平均每4人就有1人曾受其所苦，但許多人誤以為...
胃食道逆流已成現代人常見文明病，台灣平均每4人就有1人曾受其所苦，但許多人誤以為只有「火燒心」才算胃食道逆流，事實上症狀相當多元。（本報資料照片）

「晚上躺下沒多久，酸水就衝到喉嚨，胸口像被火燒一樣，咳到整晚都睡不著」65歲林先生多年來飽受胃食道逆流困擾，原以為只是工作壓力大、飲食不正常造成的小毛病，沒想到症狀愈來愈嚴重，不僅胸口灼熱、胃酸逆流，還反覆久咳、喉嚨卡卡，連睡眠品質都受到影響。

林先生因工作應酬頻繁，長期三餐不定時，加上生活作息不規律，胃食道逆流症狀反覆發作。即使持續服用抑制胃酸的質子幫浦抑制劑（PPI），症狀仍時好時壞。經胃鏡檢查後發現，他不只是胃食道逆流，更合併嚴重逆流性食道炎及裂孔疝氣。

雙和醫院消化內科主任李宗頴說，胃食道逆流已成現代人常見文明病，台灣平均每四人就有一人曾受其所苦，但許多人誤以為只有「火燒心」才算胃食道逆流，事實上症狀相當多元。

除了胸口灼熱、胃酸逆流之外，還可能出現聲音沙啞、頻繁打嗝、吃一點就容易胃脹、喉嚨異物感、慢性咳嗽，甚至睡覺時症狀加劇等情況，部分胃食道逆流的患者因症狀不典型，長期在耳鼻喉科、胸腔科就醫，卻始終找不到真正病因。

根據臨床觀察，若一周經常出現以下症狀，包括胸口或上腹部灼熱感、酸水或食物逆流到口腔、喉嚨卡卡有異物感、頻繁清喉嚨、夜間咳嗽、睡眠受到影響，甚至必須反覆服用胃藥緩解不適，就應提高警覺，及早就醫檢查。

李宗頴表示，胃食道逆流的根本原因，多半與俗稱「賁門」的下食道括約肌鬆弛有關。正常情況下，賁門如同一道門，能防止胃酸逆流；但當括約肌功能異常或合併裂孔疝氣時，胃酸便容易往上跑。

雙和醫院外科部主任宋睿祥表示，胃食道逆流就像「門與門框」的關係。如果門框歪了，再好的門也關不緊，服用胃藥雖能減少胃酸分泌，但就像在漏水的門縫下塞布，只能減少酸水滲出，卻無法真正修復結構問題。

他表示，部分患者因長期咳嗽、嘔吐或腹壓增加，導致胃與食道交界處往上滑入胸腔，形成裂孔疝氣。此時胃食道逆流與裂孔疝氣互相影響，形成惡性循環。若長期放任不管，不僅可能造成食道潰瘍、巴瑞特氏食道等癌前病變，嚴重時甚至可能引發吸入性肺炎或肺纖維化。

由於長期服藥效果有限，林先生與醫療團隊討論後，決定接受「裂孔疝氣修補合併經口內視鏡胃摺疊術」（cTIF）治療。cTIF結合外科與內視鏡技術，先透過微創手術修補食道裂孔疝氣，再利用經口內視鏡在胃與食道交界處，重建防逆流閥門功能，從源頭改善胃酸逆流問題。相較於傳統抗逆流手術，cTIF傷口更小、恢復速度更快，術後吞嚥困難、脹氣等副作用較少，也有機會降低患者對長期藥物的依賴。

李宗頴提醒，消化道疾病早期症狀往往不明顯，若火燒心、胃酸逆流、慢性咳嗽、吞嚥不適等症狀反覆出現超過數周，切勿自行買藥長期服用，應及早接受專業評估，才能把握最佳治療時機，避免小毛病演變成大問題。

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