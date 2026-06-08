早上就想小睡 研究：恐是心臟病、失智等6大潛在疾病警訊

醫師提醒，適度午睡有益，但應控制在二、三十分鐘；午睡時間越長、次數越多，也可能反映潛在的健康問題；示意圖。（圖／123RF）

白天適度小睡很好，但最新研究發現，若經常在早晨就想睡，可能是睡眠障礙、慢性病甚至心血管問題的早期警訊。

許多研究證實，適度午休不僅能提振精神，對健康更是好處多多。然而，最新的科學研究卻對「小睡習慣」提出了顛覆性的警示：如果小睡的「時間點」和「長度」不對，特別是對於年長者，恐怕是潛在疾病的重大警訊。

早上打瞌睡 死亡風險提高30%

一項發表於《JAMA Network Open》的追蹤研究指出，年長者若經常出現「早晨小睡」習慣，可能與較高死亡風險有關。這項研究追蹤超過1300名56歲以上成人長達19年，研究人員透過穿戴式睡眠裝置，分析受試者白天小睡的頻率、時間與長度。

結果發現：

•午睡時間越長，死亡風險越高

•午睡次數越頻繁，死亡率也越高

•尤其是「早上就開始想睡」的人，風險最明顯

研究指出，與下午小睡相比，經常在上午打瞌睡的人，死亡風險可能高出約30%。每天每多睡1小時，死亡風險就會增加13%。研究人員強調，這並不代表午睡本身有害，而是「異常嗜睡」的時間與型態，這可能反映身體潛藏問題。

一般人在經過一夜睡眠後，早晨應該是精神最好的時段。如果醒來不久又想睡，甚至早餐後就撐不住，很可能代表夜間睡眠品質不佳，或身體出現異常。醫師指出，這類情況常與6個潛在疾病有關：

•睡眠呼吸中止症

•睡眠不足或睡眠品質差

•高血壓、糖尿病等慢性病

•心血管疾病

•憂鬱症或慢性疲勞

•認知功能退化

尤其睡眠呼吸中止症患者，夜間雖然睡很久，但因呼吸反覆中斷，大腦其實沒有真正休息，因此白天容易異常疲倦。

心臟科醫師也提醒，睡眠與心血管健康密切相關。當睡眠不足或品質不佳時，會增加交感神經活性，使血壓、發炎反應與壓力荷爾蒙上升，長期恐增加中風、心臟病風險。

小睡宜適度 避開4個NG行為

雖然過度睡眠是警訊，但「適度且正確」的小睡，已被美國心臟協會（AHA）列入改善心血管健康的「生命8大必備清單」。每天在正確的時間控制小睡時間，能修復大腦系統、降低中風或心衰竭等心血管疾病、讓眼睛徹底休息、提升免疫力等多項好處。

但想要獲得小睡的益處而不傷身，專家提醒必須堅守「20到30分鐘」的原則，並絕對要避免以下4種NG行為：

NG1：吃飽立刻睡

剛吃飽就躺下，會減緩腸胃蠕動、減少消化酵素分泌，極易導致胃食道逆流。建議飯後先散步10-15分鐘再稍微瞇一下。

NG2：時間睡太久

午睡若超過60分鐘，大腦會進入深層睡眠，醒來反而會產生嚴重的「昏睡感」（睡眠慣性），且會打亂夜間睡眠模式。國外研究更顯示，過度午睡與認知功能下降存在雙向影響，睡得越長，未來罹患阿茲海默症（失智症）的風險越高。

NG3：習慣趴著睡

趴睡時手肘若直接壓迫眼球，會導致眼部血流量不足，醒來時容易眼冒金星、視線模糊，長期下來可能誘發青光眼或黃斑部病變。建議靠著椅背或使用午睡枕支撐頭部。

NG4：太晚才小睡

小睡最理想的時間是在下午2點至3點前結束。絕對不要超過下午4點才小睡，否則會嚴重破壞當晚的入睡作息。

專家提醒，身體不會無緣無故一直想睡。偶爾午休是正常生理現象，但若「早晨小睡」開始變得頻繁，可能代表健康已悄悄亮起紅燈。別總是把疲倦當成老化，應及早找出真正原因，才能避免錯過疾病的早期警訊。