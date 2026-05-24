創全台年紀最小紀錄 4歲童心臟塞2.5公分膠囊心臟節拍器搶命

4歲鄧小弟成功裝置兒童無導線心律調節器續命，創下全台年紀最小案例。（記者郭韋綺／攝影）

4歲的小小身軀，卻已歷經5次心臟及腦部重大手術。罹患先天性心臟病鄧姓男童，出生反覆進出手術室與病魔搏鬥，上個月因心臟節律器導線二度斷裂，再度面臨生命危機，醫療團隊挑戰少見的兒童無導線心律調節器植入手術，成功在他心室放入一顆僅2.5公分膠囊式「迷你心臟節拍器」，重燃希望，也創下全台年紀最小案例。

▲ 影片來源：聯合新聞網

鄧小弟出生即被診斷為「右心室雙出口複雜性先天性心臟病」，屬罕見的先天性心臟病，一個月大就接受心臟矯正手術，但術後併發完全性房室傳導阻斷，心跳無法正常傳導，須依靠心臟節律器維持生命。

兒童心臟科主治醫師簡卲如指出，房室傳導阻斷會造成心跳過慢，嚴重出現昏厥、猝死，對年幼孩童是一場漫長又艱辛的生命戰役。

由於男童年紀小、血管細，當時只能採「心外膜節律器」方式治療，但隨著孩子逐漸長大、活動量增加，固定在心臟外部的導線也承受越來越大拉扯，前年3月導線第一次斷裂，緊急重新置放，未料今年4月，導線再度斷裂，孩子又一次被推進手術室。

兒童心臟科醫師許瑛倫說，看著孩子年紀這麼小，卻一再接受開刀與麻醉，非常不捨，傳統節律器導線容易因兒童成長、跑跳活動而受損，反覆手術不僅增加感染風險，也對孩子與家屬帶來極大心理壓力。

團隊決定挑戰兒童無導線心律調節器植入手術，體積僅約25.9乘6.7毫米，大小接近膠囊，可透過導管直接送入心臟，不需額外導線與胸前裝置，傷口小、恢復快，也能降低感染與導線斷裂風險。

由兒童心臟科、成人心臟內科及心臟外科組成跨專科團隊，術前透過超音波與電腦斷層反覆評估血管大小與心臟結構，還好鄧小弟體重達20公斤、血管及心室大小也足夠，從頸靜脈植入，成功放入心臟內。

許瑛倫說，裝入無導線節律器難度極高，兒童血管與心臟空間有限，台灣案例相當少，過去案例在台大醫院年齡約17歲、台中榮總約10歲；國外最小案例則為2歲、10.9公斤。

心臟內科醫師陳煌中提到，男童恢復狀況良好，年紀小卻很勇敢，每次治療都努力配合，讓團隊心疼，也佩服生命韌性，未來男童已可完全避免再次開胸手術，膠囊終生不再取出，預估能讓男童再撐10年，未來視狀況安裝成人式心臟節律器。

高長副院長林祖功指出，無導線節律器非適用所有兒童患者，仍須考量血管大小、電池壽命與更換策略，近年醫療技術進步，有望成為兒童心律異常治療的新選擇，讓更多像鄧小弟一樣的小小生命鬥士，安全、穩定的成長。

「腹部上的疤痕，是孩子勇敢的勳章」鄧媽媽表示，每次進手術室都是煎熬，開刀幾乎要全身麻醉，手術時間常20個小時以上，真的太危險。

鄧媽媽說，無導線節律器能降低導線斷裂、不再反覆開刀風險，即使經濟不寬裕，仍咬牙自費50萬元替孩子治療，只希望減少孩子進手術室的次數，父母最大的心願，就是孩子平安長大。

她也盼望無導線節律器能逐步納入兒童健保給付，減輕家屬沉重負擔，讓更多孩子獲得生機。

4歲鄧小弟成功裝置兒童無導線心律調節器續命，創下全台年紀最小案例。（記者郭韋綺／攝影）

高雄長庚醫療團隊成功挑戰少見的兒童無導線心律調節器植入手術。（記者郭韋綺／攝影）