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創全台年紀最小紀錄 4歲童心臟塞2.5公分膠囊心臟節拍器搶命

記者郭韋綺／高雄即時報導
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4歲鄧小弟成功裝置兒童無導線心律調節器續命，創下全台年紀最小案例。（記者郭韋綺／...
4歲鄧小弟成功裝置兒童無導線心律調節器續命，創下全台年紀最小案例。（記者郭韋綺／攝影）

4歲的小小身軀，卻已歷經5次心臟及腦部重大手術。罹患先天性心臟病鄧姓男童，出生反覆進出手術室與病魔搏鬥，上個月因心臟節律器導線二度斷裂，再度面臨生命危機，醫療團隊挑戰少見的兒童無導線心律調節器植入手術，成功在他心室放入一顆僅2.5公分膠囊式「迷你心臟節拍器」，重燃希望，也創下全台年紀最小案例。

▲ 影片來源：聯合新聞網

鄧小弟出生即被診斷為「右心室雙出口複雜性先天性心臟病」，屬罕見的先天性心臟病，一個月大就接受心臟矯正手術，但術後併發完全性房室傳導阻斷，心跳無法正常傳導，須依靠心臟節律器維持生命。

兒童心臟科主治醫師簡卲如指出，房室傳導阻斷會造成心跳過慢，嚴重出現昏厥、猝死，對年幼孩童是一場漫長又艱辛的生命戰役。

由於男童年紀小、血管細，當時只能採「心外膜節律器」方式治療，但隨著孩子逐漸長大、活動量增加，固定在心臟外部的導線也承受越來越大拉扯，前年3月導線第一次斷裂，緊急重新置放，未料今年4月，導線再度斷裂，孩子又一次被推進手術室。

兒童心臟科醫師許瑛倫說，看著孩子年紀這麼小，卻一再接受開刀與麻醉，非常不捨，傳統節律器導線容易因兒童成長、跑跳活動而受損，反覆手術不僅增加感染風險，也對孩子與家屬帶來極大心理壓力。

團隊決定挑戰兒童無導線心律調節器植入手術，體積僅約25.9乘6.7毫米，大小接近膠囊，可透過導管直接送入心臟，不需額外導線與胸前裝置，傷口小、恢復快，也能降低感染與導線斷裂風險。

由兒童心臟科、成人心臟內科及心臟外科組成跨專科團隊，術前透過超音波與電腦斷層反覆評估血管大小與心臟結構，還好鄧小弟體重達20公斤、血管及心室大小也足夠，從頸靜脈植入，成功放入心臟內。

許瑛倫說，裝入無導線節律器難度極高，兒童血管與心臟空間有限，台灣案例相當少，過去案例在台大醫院年齡約17歲、台中榮總約10歲；國外最小案例則為2歲、10.9公斤。

心臟內科醫師陳煌中提到，男童恢復狀況良好，年紀小卻很勇敢，每次治療都努力配合，讓團隊心疼，也佩服生命韌性，未來男童已可完全避免再次開胸手術，膠囊終生不再取出，預估能讓男童再撐10年，未來視狀況安裝成人式心臟節律器。

高長副院長林祖功指出，無導線節律器非適用所有兒童患者，仍須考量血管大小、電池壽命與更換策略，近年醫療技術進步，有望成為兒童心律異常治療的新選擇，讓更多像鄧小弟一樣的小小生命鬥士，安全、穩定的成長。

「腹部上的疤痕，是孩子勇敢的勳章」鄧媽媽表示，每次進手術室都是煎熬，開刀幾乎要全身麻醉，手術時間常20個小時以上，真的太危險。

鄧媽媽說，無導線節律器能降低導線斷裂、不再反覆開刀風險，即使經濟不寬裕，仍咬牙自費50萬元替孩子治療，只希望減少孩子進手術室的次數，父母最大的心願，就是孩子平安長大。

她也盼望無導線節律器能逐步納入兒童健保給付，減輕家屬沉重負擔，讓更多孩子獲得生機。

4歲鄧小弟成功裝置兒童無導線心律調節器續命，創下全台年紀最小案例。（記者郭韋綺／...
4歲鄧小弟成功裝置兒童無導線心律調節器續命，創下全台年紀最小案例。（記者郭韋綺／攝影）

高雄長庚醫療團隊成功挑戰少見的兒童無導線心律調節器植入手術。（記者郭韋綺／攝影）
高雄長庚醫療團隊成功挑戰少見的兒童無導線心律調節器植入手術。（記者郭韋綺／攝影）

高雄長庚醫療團隊成功挑戰少見的兒童無導線心律調節器植入手術為4歲鄧姓病童搶命。（...
高雄長庚醫療團隊成功挑戰少見的兒童無導線心律調節器植入手術為4歲鄧姓病童搶命。（記者郭韋綺／攝影）

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