我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「台灣巡禮」24日登場 逾70攤進駐聯合廣場

死亡率5成...美醫染伊波拉 華郵曝白宮怕事拒讓他返國

聲樂生長期打鼾、睡眠窒息 達文西微創手術助重拾好眠與自信歌聲

記者王駿杰／新竹即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新竹馬偕醫院耳鼻喉頭頸外科醫師李翊豪表示，達文西微創手術可協助醫師在深層且狹窄的...
新竹馬偕醫院耳鼻喉頭頸外科醫師李翊豪表示，達文西微創手術可協助醫師在深層且狹窄的口咽及舌根區域進行精細操作。（新竹馬偕醫院提供）

台灣新竹一名23歲聲樂專業學生長期受睡眠呼吸中止症困擾，夜間嚴重打鼾、睡眠品質極差，還多次出現張口呼吸與窒息感，影響到專業演唱時的換氣與聲樂表現。新竹馬偕評估後，確認是中度阻塞型睡眠呼吸中止症，最終決定採用達文西機械手臂輔助微創手術，精準切除造成阻塞的多餘軟組織，改善呼吸道通暢度。

新竹馬偕醫院指出，由於該聲樂生的症狀經藥物治療後症狀仍未見明顯改善，因而轉至新竹馬偕醫院耳鼻喉頭頸外科接受進一步評估。經醫師李翊豪安排睡眠生理檢查及內視鏡詳細診斷，確認為中度阻塞型睡眠呼吸中止症。進一步檢查發現，造成呼吸道阻塞的主要原因，來自顎咽部及舌根部扁桃腺肥大，導致睡眠時呼吸道空間受限。

李翊豪表示，睡眠呼吸中止症並不只是單純打鼾，若呼吸道在睡眠時反覆阻塞，可能造成夜間缺氧、睡眠中斷，進而影響白天精神、專注力與生活品質。該名聲樂生的阻塞位置位於顎咽及舌根等較深層區域，經醫療團隊完整評估後，決定採用達文西機械手臂輔助微創手術，精準切除造成阻塞的多餘軟組織，改善呼吸道通暢度。

李翊豪說，達文西手術系統具備放大且清晰的3D立體視野，可協助醫師在深層且狹窄的口咽及舌根區域進行精細操作。相較傳統手術，達文西機械手臂能提升操作靈活度，協助醫師兼顧組織切除與止血，降低周邊組織傷害，並有助於術後恢復。

該名聲樂生手術後恢復良好，未出現明顯併發症。經術後六個月追蹤，患者的睡眠呼吸中止指數已大幅下降至正常範圍，打鼾、夜間窒息感與白天疲倦等情形皆明顯改善。

李翊豪指出，阻塞型睡眠呼吸中止症常被誤以為只是打鼾或睡得沉，但長期下來可能影響睡眠品質、白天精神、專注力，甚至與心血管健康有所關聯。若出現長期打鼾、睡眠中呼吸暫停、半夜有窒息感、白天嗜睡、早晨頭痛或注意力下降等症狀，建議及早就醫評估。

李翊豪提醒，睡眠呼吸中止症的治療方式需依患者阻塞位置、嚴重程度與個人需求進行完整評估，並非每位患者都需要手術。達文西微創手術提供阻塞型睡眠呼吸中止症患者另一項治療選擇，特別適合經評估後阻塞位置位於口咽、舌根等深層區域，且對傳統手術疼痛與復原時間有所顧慮的患者。

新竹馬偕醫院指出，手術前可見患者左右兩側顎咽扁桃腺及舌根扁桃腫大，造成呼吸道阻塞...
新竹馬偕醫院指出，手術前可見患者左右兩側顎咽扁桃腺及舌根扁桃腫大，造成呼吸道阻塞；術後顎咽空間變寬，舌根體積減小，呼吸道空間明顯較為通暢。（新竹馬偕醫院提供）

醫師李翊豪表示，阻塞型睡眠呼吸中止症常與睡眠時上呼吸道狹窄或阻塞有關，可能出現嚴...
醫師李翊豪表示，阻塞型睡眠呼吸中止症常與睡眠時上呼吸道狹窄或阻塞有關，可能出現嚴重打鼾、呼吸暫停、白天嗜睡等症狀。（新竹馬偕醫院提供）

上一則

身高縮水「4公分」別以為是正常老化 醫曝：恐是「這疾病」作祟

延伸閱讀

打呼不是睡太熟 呼吸道變窄警訊 4妙招助改善

打呼不是睡太熟 呼吸道變窄警訊 4妙招助改善
腦瘤長在關鍵運動區「清醒開顱」 他樂觀要陪妻看TWICE演唱會

腦瘤長在關鍵運動區「清醒開顱」 他樂觀要陪妻看TWICE演唱會
緩解呼吸問題 楔形枕帶來一夜好眠

緩解呼吸問題 楔形枕帶來一夜好眠
黑便、腹脹竟是「沉默巨獸」作祟 20公分巨大腫瘤手術如拆彈

黑便、腹脹竟是「沉默巨獸」作祟 20公分巨大腫瘤手術如拆彈

熱門新聞

研究顯示，蘋果與番茄可能加劇關節炎症狀，患者應注意飲食選擇，部分醫療機構建議個別評估對茄鹼食物的反應，不必完全避免。（圖／123RF）

關節炎難治 吃這2種常見水果恐誘發腫痛

2026-05-12 02:00
頤鳴堂中醫診所中醫師宋宛蓁說，若皮膚反覆乾癢超過數周，甚至伴隨口渴、多尿、體重下降、疲倦或傷口不易癒合等情形，應盡快檢查血糖。（本報資料照片）

糖尿病患全身癢不停...洗澡再多還是癢 醫：根本問題不是皮膚而是這個

2026-05-17 05:28
想讓改善消化和睡眠，營養師建議晚餐後進行低強度散步、喝水和建立放鬆的儀式。喝水示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@engin akyurt）

營養師說晚餐後做三件事 消化更順暢、晚上睡更好

2026-05-17 19:55
根據美國疾病控制與預防中心（CDC）最新數據，美國目前約每31名兒童中，就有1人被診斷為自閉症譜系障礙，而且比例仍在持續上升。(美聯社)

🎙️男孩開口晚很正常？ 有這些「發展警訊」家長絕不能等

2026-05-19 09:35
最新研究指出，每天一杯成分單純的咖啡，可降低心律不整風險。示意圖。（123RF）

咖啡護心還是傷心？最新研究：有助穩定心律 每天喝多少看1關鍵

2026-05-19 04:48
血脂異常影響的不只是膽固醇數值本身，更與動脈粥樣硬化及相關心血管疾病風險密切相關。（123RF）

膽固醇正常也可能中招 醫揭「隱形血脂」 每5人就有1人異常

2026-05-18 05:25

超人氣

更多 >
蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見
好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨

好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨
房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件
她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元
女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」

女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」