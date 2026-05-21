泡泡尿、粗腰是傷腎信號？醫列「瘦腰保腎祕訣」

建議日常生活中「能站就不要坐」，即便是在家追劇或滑手機，也可以嘗試站立或伸展身體、轉動腳踝。（圖／123RF）

許多民眾在台灣拿到體檢報告時，往往只盯著腎功能指數看，卻忽略了腰圍或尿液中的微細變化，且多數早期患者對此毫無察覺。花蓮慈濟醫院腎臟科張宇祺醫師提醒，腎臟健康不應只看指數，尿蛋白的表現與腰圍粗細更是關鍵指標，若能及早透過生活習慣調整與醫囑治療，在部分情況下能觀察到腎功能維持穩定，達成終身免於洗腎的目標。

張宇祺醫師說明，每顆腎臟含有約100萬個腎元，其中的腎絲球宛如精密濾網，負責過濾血液中的代謝廢物。當這層濾網因各種因素破裂或損毀，原本應保留在體內的蛋白質就會掉落到尿液中，形成臨床上的蛋白尿。醫師指出，即便腎功能分數尚在及格範圍，若尿蛋白指數持續偏高，即代表腎臟已發出早期受損警訊，若未及時停損處理，腎功能可能在數年內快速下滑。

在代謝症候群的指標中，「腰圍過粗」往往被視為腎臟健康的一大威脅。張宇祺醫師解釋，由於腎臟是充滿微血管的精密器官，過多的內臟脂肪會直接壓迫腎臟，導致器官必須過度加班以維持運作，這類物理性壓迫與內臟脂肪誘發的發炎機制，常與尿蛋白升高有關。此外，肥胖帶來的血壓、血糖、血脂「三高」問題，也會傷害眼底視網膜與腎絲球等微小血管聚集處。

●低血壓灌流不足 也傷腎

針對三高防衛戰，腎臟內科張賀翔醫師特別強調，不只高血壓，收縮壓長期過低也可能導致腎臟灌流不足而造成傷害。他建議理想血壓應維持在130/80mmHg左右，但因情緒、活動皆會影響數值，民眾應在睡前或起床後等固定時間量測。

在飲食調整上，張賀翔醫師建議遵循「先喝湯、再吃菜、接著蛋白質、最後澱粉」的順序，有助於維持血糖平穩，並應警覺吃不出鹹味卻含高鈉的零食。

●護腎運動 持續勝過強度

面對運動壓力，張賀翔醫師鼓勵採取「持續勝過強度」的策略。他建議日常生活中「能站就不要坐」，即便是在家追劇或滑手機，也可以嘗試站立或伸展身體、轉動腳踝。若能維持早晚或飯後快走十分鐘的習慣，對代謝健康就有正面幫助。

張賀翔醫師強調，近年洗腎患者有年輕化趨勢，護腎並非長者專利，透過減少二手菸接觸、控制飲食比例（蔬菜份量最多、蛋白質與澱粉1:1），才能真正享受有品質的「腎利人生」。

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