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壯男比腕力硬槓 肱骨竟螺旋性骨折

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在運動或活動中出現劇烈疼痛、手臂明顯變形或無法正常活動，應儘速就醫檢查，以免延誤...
在運動或活動中出現劇烈疼痛、手臂明顯變形或無法正常活動，應儘速就醫檢查，以免延誤治療。（本報資料照片）

一名29歲男子一時興起挑戰比腕力，在激烈對抗中，上臂突然傳出劇痛並當場失去支撐力，就醫檢查發現右上臂肱骨已發生螺旋性骨折。台灣花蓮慈濟醫院骨科部張家銘醫師指出，這類傷害在臨床並非罕見，主要因瞬間強大扭力所致，提醒民眾切勿因一時逞強而造成不必要的傷害。

張家銘醫師表示，比腕力與一般跌倒或外力撞擊導致的受傷不同。比賽時雙方手臂交叉對抗，肩膀會產生強烈的內旋動作，此時前臂就如同槓桿，力量會高度集中在肱骨遠端。

當產生的旋轉扭力超過骨頭強度負荷時，骨頭就可能發生螺旋性骨折。張家銘醫師將此現象形容為「骨頭就像被擰斷一樣」，這是因為旋轉力量在骨骼結構上產生了不平均的壓力，最終導致斷裂。

●若波及橈神經 影響日常活動

除了骨頭斷裂的風險，張家銘醫師特別提醒，肱骨附近緊貼著重要的橈神經，這條神經負責控制手腕與手指的伸直功能。若骨折發生時的力量波及神經，或斷裂的骨頭邊緣傷及神經，可能導致「垂腕」等神經損傷，嚴重時會影響日常生活。所幸該名男子屬於單純骨折，並未傷及神經功能，在經過適當診斷後隨即安排後續治療。

●手臂較長 受傷機率更高

這類骨折在年輕族群中相對常見，特別是四肢纖細、身材瘦高的對象需多加留意。張家銘醫師從力學角度分析，手臂較長的人在比腕力時會產生較大的力矩，進而讓肱骨承受更高的物理壓力。即便年輕人的骨骼健康，但骨頭強度仍有其上限，並非無限度承受。當瞬間的內旋力量過於強大，即使是健康的年輕族群，也可能因出力過猛導致骨頭無法支撐而發生嚴重受傷。

針對這類骨折的治療，醫療團隊採取手術方式進行介入。張家銘醫師說明，手術是由後側切入，在精準避開橈神經的前提下，將移位的骨折處進行復位。隨後使用鋼板進行內固定，以協助骨頭在穩定的狀態下癒合。觀察指出，多數病人在接受適當的治療與復健流程後，通常可以觀察到關節活動度與活動能力的恢復，逐步回歸正常生活。

●娛樂避免受傷 應順勢移動身體

針對預防措施，張家銘醫師建議，在進行腕力活動時應量力而為，避免過度用力或長時間處於僵持對抗的狀態。若在過程中感覺處於劣勢，建議讓身體隨之順勢移動，以減少手臂需承受的單點扭轉壓力，而非一味硬撐。此外，平時可透過循序漸進的重量訓練來提升肌肉與骨骼強度，增加身體耐受負荷的能力。若在運動或活動中出現劇烈疼痛、手臂明顯變形或無法正常活動，應盡速就醫檢查，以免延誤治療。任何娛樂活動都應以安全為前提，避免因一時興起而對身體造成長久影響。

（本文由「健康醫療網」提供，https://www.healthnews.com.tw/）

骨科 慈濟

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