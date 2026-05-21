9歲童運動後喘累 禍首竟是「漏斗胸」壓心肺

經過電腦斷層，診斷為「大峽谷型」漏斗胸。（圖／醫院提供）

一名年約9歲的小學生，每次運動後就很喘很累，父母親也發現，小朋友的胸部呈現凹陷狀態，求診謝義山，經過電腦斷層，診斷為「大峽谷型」漏斗胸。醫病溝通後執行微創手術，手術時間約2個小時，小學生3天後出院，目前回診追蹤。

中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔外科謝義山指出，漏斗胸是常見的胸廓發育異常之一，約每300名孩童中就有1人發生，嚴重程度不一。部分孩童僅外觀輕微凹陷，但也有患者胸骨明顯內陷，甚至壓迫心臟與肺臟功能，影響生理與心理發展。

謝義山表示，臨床上評估漏斗胸嚴重程度，會透過影像檢查計算「黑氏指數」，即胸腔橫向寬度除以前後徑距離。一般正常值約為2.5以下，若大於3即屬中度以上異常。曾有患者黑氏指數高達4以上，胸骨明顯內陷，幾乎貼近脊椎，形成俗稱「大峽谷型」漏斗胸，前胸幾乎貼近後背。此類個案不僅外觀凹陷明顯，心臟更被擠壓偏向左側，從體表可清楚看到心跳，顯示壓迫程度嚴重。

漏斗胸成因未明，可能與遺傳及發育有關，臨床上多見合併駝背，使胸骨更易內陷。除影響外觀與自信外，嚴重時恐壓迫心臟，導致二尖瓣脫垂、瓣膜逆流及心律不整；同時也可能影響肺部功能，出現活動力下降、運動易喘等情形。

不少父母親會擔心，年紀輕輕手術會不會高風險？副作用？謝義山強調，目前主流治療方式為微創支架矯正手術，手術透過左右側胸約3至4公分小切口，在胸腔鏡輔助下置入專用金屬支架，將內陷胸骨頂起固定，手術時間約1至2小時。支架通常放置1年以上、2年內取出，根據國內外文獻，復發率極低。患者術後住院約2至3天即可出院。

謝義山提醒若孩子出現以下徵兆，應及早尋求胸腔外科評估，外觀凹陷： 胸口中央明顯下陷，或併發兩側肋骨外翻。體力落後：運動耐力明顯不如同齡孩童，時常抱怨胸悶或易喘。長期駝背：習慣性肩膀內縮、姿勢歪斜，且合併胸口發育不對稱。