反覆嘴破 可能缺某些營養素 也可能是口腔癌前兆…

醫師提醒，缺乏維生素、壓力和不當飲食會增加口腔潰瘍的風險，反覆嘴巴破有可能是口腔癌初期症狀，不可輕忽；示意圖。（圖／123RF）

嘴巴破是很常見的小症狀，通常只是小事，但如果頻繁發生，可就要注意了，或許是某些大疾病引發的問題。以下針對嘴巴破的成因、初步判斷、吃什麼擦什麼能緩解、如何避免等詳細解析，不讓嘴破成為大病的破口。

嘴破 其實是口腔潰瘍

俗稱的「嘴破」，其實是「口腔潰瘍」或「口瘡」，也有人說嘴巴破洞。一般人常說嘴破是火氣大，不過受傷、感染、免疫力差、癌變、營養不均等，都可能是嘴破原因。

根據「Ceveland Clinic」克里夫蘭診所指出，有些人會將口腔潰瘍與唇皰疹混淆，但口腔潰瘍和唇皰疹並非同一種疾病，唇皰疹是由傳染性病毒引起的，口腔潰瘍不具傳染性。

嘴破成因 分成幾大類

嘴破的原因是什麼？台大醫院藥劑部藥師古汎宇曾在聯合報撰文指出，口腔潰瘍可大略分為外傷性潰瘍、感染性潰瘍、免疫系統疾病造成、惡性腫瘤及血液系統疾病或其他與體質相關原因等幾大類，成因各有不同。

某些自體免疫疾病，如紅斑性狼瘡，一開始也會有口腔潰瘍的症狀，如果還合併了眼睛、生殖器等其他地方的潰瘍，便可能是罹患貝歇氏病。

也可能只是因為營養缺乏，尤其是缺乏維生素B12和維生素D、葉酸、鐵或鋅。

外傷性常見口腔內部受傷，例如咬傷臉頰，或因不合適的牙科器械、戴不合適的假牙、牙套，反覆造成口內刮傷，都可能變為口瘡。

壓力大，焦慮抑鬱、長期熬夜等，種種可能造成自律神經失調、免疫力下滑的因子，都會促使口瘡發生

體質相關則可能突然吃某些食物和飲料，包括酸性食物、辛辣食物等，也可能嘴破。

女性也會因月經期間荷爾蒙水平的變化而誘發口瘡。

免疫系統虛弱或失調的疾病，如愛滋病、發炎性腸道疾病等。

很多人也會被告知，嘴破是缺乏某種維生素。這確實也是一種可能，通常可能缺乏維生素B12和維生素D、葉酸、鐵或鋅。

補充富含維生素C水果

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉曾受訪指出，嘴破的原因多樣，僅以幫助傷口癒合來看，建議補充富含維生素C的水果，還可吃深綠色蔬菜、糙米、燕麥等補充維生素B，促進黏膜健康。

若是因熬夜、壓力大、飲食不當所造成的口腔黏膜嘴破問題，服用B群、維他命C有幫助組織復原及增強免疫的功能，但建議適量，白天服用爲佳。

大部分人偶爾嘴破應該還算正常，也確實有些人比較常發生，但反覆嘴巴破，會是癌症嗎？

超過兩周沒癒合 要當心

口腔癌初期最常以「嘴破」表現，一般感冒、熬夜或是咬破口腔，大約一周內就會癒合，但口腔癌導致的嘴破通常是超過兩周以上都不會自然癒合，且因為傷口持續在口腔中發炎，也常常會有口臭。

口腔癌的嘴破，與一般嘴破的不同之處，若是壓傷口會感覺傷口下有硬塊，一旦發現此情形，幾乎八九不離十為口腔癌初期。口腔黏膜破皮超過兩周未癒合要警惕。

一般嘴破如果不會很嚴重，大部分人可能都不會理會，但就算不嚴重，嘴破通常都蠻痛的，也會影響吃東西、說話，因此還是要想辦法讓它快點好。

最多人會去買「口內膏」來擦，不過通常都不知其成因，反正就是先擦了止痛再說。

古汎宇指出，口腔潰瘍的藥物治療以類固醇消炎藥、非類固醇類藥品、組織凝結劑及保護性凝膠為主，應先知道口腔潰瘍的成因，一般外傷性潰瘍可使用含類固醇的口內膏緩解；但若是由感染引起的口腔潰瘍，應使用抗感染製劑，一旦用了含類固醇的口內膏，可能降低口腔黏膜的免疫反應，進而讓病毒生長更猖狂。

類固醇消炎藥：具有消炎抗過敏作用，不可用於病毒或細菌感染引起的口腔潰瘍，有胃潰瘍、糖尿病等病史等免疫力低下患者，也不宜使用。

非類固醇類藥品：多製成凝膠或口腔噴液劑，具止痛和抗發炎作用。

組織凝結劑：使用當下，會有較強的刺激性，隨即迅速消退，能使病變組織凝結而易於排除，加速組織再生及傷口癒合。

保護性凝膠：利用膠體黏著的特性，附著於口腔內壁的黏膜上，形成保護膜，使傷口在減少外力刺激的環境下癒合。

靠飲食及調整作息改善

輕微口腔潰瘍一般大約一周左右可痊癒，根本治療還是需靠飲食及調整作息來改善，否則容易一再復發。

飲食應選擇較清淡的飲食，少吃油炸物、多吃肉類，奇異果、柳橙等補充鐵質、葉酸與維生素等，有助改善並預防復發。

若持續三周以上都還沒好，就要注意可能是身體免疫失調的前兆。