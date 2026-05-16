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78歲男高燒、呼吸困難…意外檢出7.6公分主動脈瘤 即時手術「拆彈」

記者簡慧珍／彰化即時報導
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陳姓患者降主動脈出現巨大動脈瘤（紅圈處），最大直徑7.6公分。（員榮提供）
陳姓患者降主動脈出現巨大動脈瘤（紅圈處），最大直徑7.6公分。（員榮提供）

台灣彰化縣78歲陳姓男子因高燒、呼吸困難被送醫急救，原以為是肺部感染，經電腦斷層檢查，意外發現胸部降主動脈有一顆直徑7.6公分主動脈瘤，好像隨時可能破裂的不定時炸彈，接受微創主動脈支架置放手術隔離血流，成功防止瘤腫繼續膨大和破裂。

▲ 影片來源：員榮提供，記者簡慧珍剪輯

據了解，陳姓病人以為罹患重感冒併發肺炎，家人送到員榮醫療體系員榮醫院急診，初步檢查有膿胸症狀，胸腔內科主任林鴻慶安排電腦斷層檢查，意外發現病人的胸部降主動脈有巨大動脈瘤，直徑最寬7.6公分，超過危及生命的標準，轉介心臟外科診治。

員榮醫院心臟外科主任賴金湖今表示，動脈瘤並非腫瘤，而是血管異常擴大，又主動脈是人體最大血管，正常直徑約2至3公分，超過4公分以上即可稱為動脈瘤，超過5.5公分符合健保給付的主動脈支架手術適應症，胸主動脈瘤一旦超過7公分，血管壁像被吹得很大的氣球，血管壁很薄，血壓一衝高即可能瞬間破裂且破裂風險高達30%，心管破裂可能幾分鐘內失去生命跡象。

員榮心臟外科團隊安排微創主動脈支架置放手術，採微創導管技術，主動脈支架從患者鼠蹊部進入血管，搭配自動止血器，讓傷口控制在1公分內，降低術後疼痛也加快恢復速度。手術約兩小時完成。

賴金湖說，經由精密術前計算與評估血管尺寸，將合適的大血管支架精準置放在主動脈瘤位置，胸主動脈支架隔離瘤體與血流，術後影像顯示巨大動脈瘤幾乎看不到血流灌入，成功解除繼續膨脹和破裂的危機，這個手術是員榮醫院首例，通常術後2、3天出院，因陳姓病人需治療肺部感染，需多住院數日。

賴金湖表示，動脈瘤初期沒明顯症狀，平日可能胸悶、胸痛，尤其胸口深處有壓迫感、悶痛，疼痛有時延伸背部，最典型的是「上背部深層疼痛」；動脈瘤擴大會壓迫周邊組織，如果壓迫肺部、支氣管，患者容易喘，若壓迫氣管或支氣管則可能一直咳嗽，如壓迫「左側返喉神經」會聲音沙啞，若壓迫食道，可能覺得吃東西卡卡的；有上述症狀卻檢查不出上呼吸道有異，應進一步檢查。

員榮醫療體系員榮醫院心臟外科主任賴金湖（左）為患者手術。（員榮提供）
員榮醫療體系員榮醫院心臟外科主任賴金湖（左）為患者手術。（員榮提供）

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