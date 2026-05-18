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8歲童睡前吃餅乾臉上留碎屑 螞蟻半夜咬眼皮下場曝光

郭韋綺
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高雄小一男童睡前吃餅乾，螞蟻半夜咬眼皮，引發眼周紅疹、結膜充血等毒性反應。(圖／...
高雄小一男童睡前吃餅乾，螞蟻半夜咬眼皮，引發眼周紅疹、結膜充血等毒性反應。(圖／達特楊眼科聯盟提供)

高雄一名小一男童睡前吃餅乾，臉上殘留碎屑，引來螞蟻咬眼皮，他痛醒大哭，醫師檢查發現，螞蟻的腳還牢牢勾住眼瞼，造成眼周紅疹、結膜發炎，還好經治療痊癒，沒傷及視力。

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，這名8歲男童由家長緊急帶到診所時，因劇烈疼痛不斷哭鬧，直到點了麻藥才稍微安靜，透過裂隙燈仔細檢查，在左下眼皮發現一隻約2.5毫米長的螞蟻，為台灣居家常見的小黃家蟻。

洪啟庭說，男童睡前吃餅乾，臉上殘留碎屑甜味，小黃家蟻循著氣味一路爬上臉部，偏偏男童又有「兔眼」體質，也就是閉眼後眼皮仍留有細小縫隙，讓螞蟻有機可乘，沿著眼皮邊緣往眼睛方向鑽入，利用口器狠狠咬住眼皮，痛得嚎啕大哭。

更棘手的是，螞蟻不只咬住皮膚，還利用腳部末端倒鉤牢牢勾住睫毛與眼瞼，拿棉棒處理都移除不了，和螞蟻「拔河」將近2分鐘後，螞蟻才因脫水逐漸失去抓力，最後以眼科小鑷子夾除。

雖然螞蟻成功取下，但男童左眼仍出現結膜充血、眼周紅疹與搔癢等毒性反應，洪啟庭指出，小黃家蟻體內含有生物鹼，少部分還可能帶有蟻酸成分，因此會造成刺激與發炎，後續安排冰敷及抗發炎眼藥水治療，所幸3天後症狀已明顯改善，視力與眼球構造未受影響。

洪啟庭提醒，小黃家蟻體型雖小，卻是夏季居家最難纏害蟲之一，偏愛糖分、油脂與餅乾屑等食物殘渣，常在深夜活動，尤其孩童若睡前吃零食、沒有清潔乾淨，又剛好有兔眼、過敏揉眼，都可能增加昆蟲接近眼周風險。

高雄小一男童睡前吃餅乾，螞蟻半夜咬眼皮，引發眼周紅疹、結膜充血等毒性反應。(圖／...
高雄小一男童睡前吃餅乾，螞蟻半夜咬眼皮，引發眼周紅疹、結膜充血等毒性反應。(圖／達特楊眼科聯盟提供)

高雄小一男童睡前吃餅乾，螞蟻半夜咬眼皮，引發眼周紅疹、結膜充血等毒性反應。(圖／...
高雄小一男童睡前吃餅乾，螞蟻半夜咬眼皮，引發眼周紅疹、結膜充血等毒性反應。(圖／達特楊眼科聯盟提供)

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