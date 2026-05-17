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五十肩愈不動愈痛 適度活動預防沾黏

沈能元
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肩周炎俗稱「五十肩」，長期姿勢不良、久坐辦公、缺乏運動者，症狀更容易加劇；示意圖...
肩周炎俗稱「五十肩」，長期姿勢不良、久坐辦公、缺乏運動者，症狀更容易加劇；示意圖。（圖／123RF）

天氣逐漸轉熱，若環境悶熱潮濕，形成典型「濕熱交蒸」環境，不僅讓人感到黏膩不適，也易誘發筋骨關節問題，其中以俗稱「五十肩」的肩周炎最常見。中醫師吳宛容指出，許多患者在這段期間出現肩膀痠痛、活動受限，甚至夜間疼痛加劇，影響睡眠與生活品質。

吳宛容說，濕熱環境容易影響人體氣血運行，而濕熱容易滯留於肩部經絡，使氣血阻滯，進而導致疼痛與僵硬，尤其是長期姿勢不良、久坐辦公、缺乏運動，或曾有肩部舊傷者，症狀更容易加劇。

臨床上，肩周炎常見表現包括肩部疼痛、活動受限如舉手困難、穿衣不便，甚至是肩關節僵硬，出現「愈不動愈痛」的惡性循環。有些患者在夜間疼痛加劇，與濕氣較重、氣血運行較慢有關，長期下來不僅影響睡眠，也容易造成情緒壓力。

針對濕熱環境所誘發肩周炎的治療方式，包括中藥內服、針灸、艾灸、拔罐與推拿等。中藥會依個人體質進行辨證，例如濕重者以利濕為主，熱象明顯者加強清熱，若兼有血瘀則搭配活血藥物，以改善局部循環與疼痛。

針灸對肩周炎具有顯著效果，透過刺激肩部及相關穴位，如肩井、肩髃、曲池、合谷等，可促進氣血流通、放鬆肌肉並改善關節活動度。若濕熱偏盛，會適度調整手法，避免過度溫熱刺激；若偏寒濕體質者，仍可搭配艾灸以溫通經絡。拔罐與刮痧亦有助於祛濕通絡。

日常保養方面，因夏季許多人長時間待在冷氣房，或流汗後直接吹風，容易形成「外熱內寒」的狀態，使肩部經絡更易受阻，建議冷氣溫度適中，避免直吹肩頸，流汗後應及時擦乾並更換衣物。

運動方面，適度活動仍是關鍵。可進行溫和的肩部伸展運動，如「爬牆運動」、「肩關節畫圈」、「毛巾拉伸」等，有助於維持關節活動度、預防沾黏。但需避免在悶熱環境或正午高溫時運動，以免加重體內濕熱負擔。運動以微微出汗為宜，不宜過度。

飲食調養則建議以清淡為主，避免油膩、辛辣與過甜食物，以免助濕生熱。可多攝取具有清熱利濕作用的食材，如冬瓜、絲瓜、綠豆、薏仁、紅豆等，有助於降低體內濕熱，同時維持足夠蛋白質攝取，促進組織修復。

此外，現代人長時間使用3C產品，姿勢不良是肩周炎的重要誘因之一。建議調整工作姿勢，保持背部挺直、肩膀放鬆，螢幕高度與視線平行，並定時起身活動，避免肩部長時間固定。吳宛容提醒，「情緒壓力會影響筋脈的柔軟度與氣血運行。天氣悶熱時，人容易煩躁焦慮，若壓力過大，反而加重肩頸緊繃與疼痛。因此適當放鬆與充足睡眠，同樣是調理的重要一環。

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