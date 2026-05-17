我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／鄧愷威先發5局飆7K無失分 收下本季首場先發勝投

台式飯糰意外南加爆紅 洋人排隊嘗鮮 只因...

胃食道逆流吃藥無效 「ARMA抗逆流黏膜燒灼術」改善

黃寅
聽新聞
test
0:00 /0:00
「ARMA 抗逆流黏膜燒灼術」是透過胃鏡進入賁門處，利用氬氣電燒進行環形燒灼，讓...
「ARMA 抗逆流黏膜燒灼術」是透過胃鏡進入賁門處，利用氬氣電燒進行環形燒灼，讓鬆弛的組織在癒合時變得更緊實，恢復守門員功能。（圖／台灣長安醫院提供）

台灣一名60歲男性受胃食道逆流困擾10幾年，服用制酸藥物效果卻有限，只要一停藥就復發。最令他痛苦的是，只要太晚吃東西，晚上就完全沒辦法平躺睡覺。經醫師的評估，後來接受「ARMA抗逆流黏膜燒灼術」術後症狀明顯改善。

台灣長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓說，患者情況屬於典型的「頑固型胃食道逆流」即使長期依賴藥物，也僅能中和胃酸、減輕灼熱感，無法解決「賁門鬆弛」的物理性問題。賁門是是胃與食道的守門員，正常狀況下應緊緊關閉，但當它像鬆掉的橡皮筋無法束緊時，胃酸與未消化食物就會倒流灼傷食道，這也是患者多年服藥，症狀仍反覆的主因。

他說，對於不想終身服藥或藥物療效不佳的患者，「ARMA 抗逆流黏膜燒灼術」可作為藥物與傳統外科手術之間的微創治療選項之一。透過胃鏡進入賁門處，利用氬氣電燒進行環形燒灼。過程就像幫鬆掉的橡皮筋重新縮緊，讓鬆弛的組織在癒合時變得更緊實，恢復守門員功能，從源頭阻斷逆流發生。

許鈺銓說，術式的前置準備與無痛胃鏡相同，不須清腸，在靜脈麻醉下約30到60分鐘即可完成。患者術後在醫院觀察一天後即順利出院，從流質飲食開始嘗試，約一周後就恢復正常生活，原本依賴多年的胃藥也得以逐步減量。

他說，ARMA雖具備微創、無體表傷口、復原快等優勢，但並非每位患者都需要。若民眾發現長期服用制酸劑仍無法改善症狀、擔心藥物副作用，或是不希望終身服藥，可與專業肝膽腸胃科醫師詳細討論。

許鈺銓說，術後仍需維持良好的生活與飲食習慣，並進行體重管理，才能確保守門員長期守護胃部健康。

上一則

餐前30分鐘吃一把杏仁果穩定血糖 可降近3成血糖反應

下一則

停經變胖 脂肪肝風險翻倍 心臟病、中風找上門

延伸閱讀

吃辣不會得胃潰瘍？ 醫揭胃潰瘍「5大迷思」 喝牛奶養胃其實也錯了

吃辣不會得胃潰瘍？ 醫揭胃潰瘍「5大迷思」 喝牛奶養胃其實也錯了
進食後胸悶卡卡 罕病食道弛緩不能症 Endoflip精準揪病因

進食後胸悶卡卡 罕病食道弛緩不能症 Endoflip精準揪病因
糞便檢測「幽門桿菌」降低胃癌風險

糞便檢測「幽門桿菌」降低胃癌風險
氣喘患者 擅自改藥險喪命

氣喘患者 擅自改藥險喪命

熱門新聞

研究顯示，蘋果與番茄可能加劇關節炎症狀，患者應注意飲食選擇，部分醫療機構建議個別評估對茄鹼食物的反應，不必完全避免。（圖／123RF）

關節炎難治 吃這2種常見水果恐誘發腫痛

2026-05-12 02:00
很多人以為熬過冬天，腦血管疾病風險就會下降，但實際上，每年春夏之交正是腦卒中的高發時期；示意圖。（123RF）

🎙️每分鐘死亡200萬腦細胞 別讓這個春夏高發病成終身遺憾

2026-05-12 09:35
醫師提醒，跑步、跳躍等高衝擊運動若頻率過高、恢復不足，就會增加髖關節受傷風險，運動應適度進行；示意圖。（圖／123RF）

防止髖關節退化 戒掉5大NG習慣 45歲以上須特別留意

2026-05-11 02:00
腎臟科醫師表示，健檢前喝雞湯、熬夜、狂運動都可能讓腎功能數值失真；示意圖。（123RF）

腎功能「數值」差不代表腎臟真的壞了？ 醫揭「假性腎衰竭」5大元凶

2026-05-10 05:20
63歲的林姓男子某天起床時，突然感到天旋地轉，原以為是內耳不平衡或耳石脫落，就醫檢查卻是症狀不典型的「後循環腦中風」。（AI生成）

男子頭暈以為內耳不平衡休息未改善 就醫竟確診「小腦中風」險喪命

2026-05-14 05:15
豆腐不只是蛋白質來源，用餐時搭配一杯柳橙汁，維生素C能大幅提升鐵的吸收率。(圖／123RF)

吃肉才能補鐵？這6種「高鐵素食」含量比牛排還高

2026-04-20 02:00

超人氣

更多 >
美國昨天為何全國降半旗？

美國昨天為何全國降半旗？
中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…

中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…
華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊
給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權

給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權
新娘換裝回來 22桌賓客卻為這事全走光 河南新人超崩潰

新娘換裝回來 22桌賓客卻為這事全走光 河南新人超崩潰