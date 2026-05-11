腹脹、食欲差 女子腹中16公分巨瘤 確診「同步性雙癌」

44歲女子就醫發現腹部有個直徑高達16公分的巨大腫瘤（紅圈處），病理報告發現是罕見的「同步性子宮內膜癌與卵巢癌」。（圖／大千綜合醫院提供）

一名44歲未婚女性持續兩周感到腹痛、腹脹且食欲不振，她原本以為是腸胃不適，就醫檢查竟在腹部發現直徑高達16公分的巨大腫瘤 ，且癌症 指數（CA-125）飆升至900U/ml（正常值為<35 U/ml）。台灣大千綜合醫院婦產科醫師劉榮啟緊急安排手術切除子宮及兩側卵巢，術後病理報告證實為罕見的「同步性子宮內膜癌與卵巢癌」，在醫療團隊悉心治療下，病患至今已成功抗癌滿5年，復原狀況良好。

劉榮啟指出，這名個案經病理檢查確認子宮與卵巢兩處均為「子宮內膜樣細胞癌」。這種情況在醫學上稱為同步性子宮內膜癌和卵巢癌（SEOC），是一種相當獨特的疾病表現，並非單一癌症轉移至另一器官，而是兩個部位同時發生癌症。SEOC約佔子宮內膜癌病例的5%及卵巢癌病例的10%。這類癌症好發於年輕的停經前女性，雖然同時面對2種癌症聽起來令人擔憂，但幸運的是，SEOC通常能早期發現，且細胞分化相對較好，預後往往比晚期單一癌症更佳。

他表示，這名病人的診斷結果均屬早期（分別為1c期與1a期），在接受完整的手術切除後，為了確保徹底清除癌細胞，病人配合進行了6次化療，並接受第2次腹腔鏡探查手術追蹤，至今5年過去，病人定期回診檢查各項指標均正常，已正式跨越癌症醫學上重要的「五年存活期」門檻。

劉榮啟提醒，婦科癌症初期徵兆往往不明顯，如出現持續性的腹脹、腹痛、食欲不振或異常陰道出血，女性朋友應提高警覺，切勿當成消化不良或經期失調；早期診斷、早期治療是提高存活率的不二法門，透過超音波檢查與癌症指數篩檢，多數婦科腫瘤都能被及時發現，鼓勵女性應定期接受婦科檢查，即使面對癌症，現代醫學技術也能提供良好的預後與生活品質。

劉榮啟醫師建議女性朋友要定期接受癌症檢查，才能早期診斷與治療，並提供存活率。（圖／大千綜合醫院提供）