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「間歇式步行法」執行30天 36歲女減重沒復胖更享瘦

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專家提醒，把步行融入生活，不僅可促進減重，還改善睡眠和心情；示意圖。（圖／123...
專家提醒，把步行融入生活，不僅可促進減重，還改善睡眠和心情；示意圖。（圖／123RF）

●一名36歲的美國女子尋求維持飲食控制後減下來的體重，嘗試來自日本的「間歇式步行法」30天，結果不僅超出預期，還帶來除了體重下降以外的多項身心改善。

美國36歲家庭護理師珍妮特（Jeanette George）不熱中於各種健身流行，更傾向尋找有證據支持、可持續且實際可行的運動方式。她近期接觸到日本的步行方法，因為日本是全球平均壽命最高的國家，而且肥胖率只有4.5%，她出於好奇這種方法是否適用於西方生活方式，於是在YouTube完整記錄自己實行30天的實驗。

「日本科學家研究步行並發展出一種叫做「間歇步行訓練」的方法。等於是步行版的間歇有氧運動。先快走3分鐘，快到幾乎無法完整說句話的程度。接著放慢腳步，以舒適速度走3分鐘。這樣的循環重複5次，總共30分鐘。就這麼簡單：快、慢、快、慢，然後結束。

這項訓練的目標是降低肥胖、高血壓，以及糖尿病與代謝症候群等健康問題，而且確實有效。研究顯示，相比於固定速度行走，這種方法能幫助燃燒更多脂肪、改善心臟健康、降低膽固醇，並增強腿部力量與耐力。

今年1月她開始經營YouTube時，先專注於飲食調整，結果很有效，3個月內減了38磅。現在進入維持期，需要一種能長期幫助維持體重的方法。

接下來的30天，珍妮特每天都實行日本間歇步行法，並確保達到10000步。多數時候在跑步機上走，有時全部10000步都在跑步機完成，有時則透過在家走動或帶小孩外出補足。有些日子甚至走到12000甚至16000步。有一天光是辦事加上跑步機，就走了28000步。

珍妮特不再有一定要去健身房的壓力，在任何可以走的地方走，停車停遠一點，一整天多活動。即使特地安排時間走跑步機，也不覺得痛苦。這種心態的轉變，把步行融入生活，讓一切變得輕鬆自然。

以下是珍妮特開始間歇步行後產生的幾個身心改善成果：

精力提升：步行讓她在一天後半段特別有精神，而且整體精力更穩定。

放鬆減壓：步行成為珍妮特重要的紓壓方式。不論是和丈夫與女兒一起在戶外散步，還是在跑步機上，都能遠離手機與螢幕。無論是置身戶外，還是單純有意識地活動身體，都能讓心情平靜。

睡眠改善：開始這個步行習慣後，她的睡眠更深沉、更有恢復感。之前常做強烈的夢，開始規律步行後似乎消失了。

腿部力量與線條提升：她發現腿部更緊實了，過去需要做深蹲或跑步等訓練才能達到這效果，但現在沒有做這些，卻仍然看得到肌肉線條，這是一大加分。

成就感：每天達成10000步讓人很有成就感，而且不去健身房也不會有罪惡感。

體重下降：最出乎意料的好處是體重減輕。即使她重新攝取一些碳水化合物，30天內仍然又減了5磅（2.2公斤）。增加的活動量，尤其是這種步行方式，是關鍵原因。

珍妮特表示，日本步行法吸引人的地方在於簡單、有效，而且幾乎適合任何生活型態：「如果你想減重並維持成果，千萬不要低估走路的力量。你不需要健身房，也不需要大量空閒時間。把車停遠一點、能走路就走去商店，或晚餐後散步。這些小小的步驟，累積起來會帶來巨大改變。」

日本

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