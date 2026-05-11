我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

美國每3人就有1人養貓「帶貓上班」成灣區新風潮

進食後胸悶卡卡 罕病食道弛緩不能症 Endoflip精準揪病因

NOW健康
聽新聞
test
0:00 /0:00
食道攝影顯示病人食道因食物過不去，上方的食道因為積壓而擴張，而下食道括約肌過緊，...
食道攝影顯示病人食道因食物過不去，上方的食道因為積壓而擴張，而下食道括約肌過緊，下方極度狹窄，如同鳥嘴般（黃箭號處）的的狀態。（取材自台北慈濟醫院）

60歲蕭女士多年來飽受進食後胸口悶脹、食物卡在胸口的不適所苦，症狀持續數年卻始終未能明確診斷。輾轉來到台北慈濟醫院後，首先接受食道攝影與食道高解析度壓力檢測（HRM），其中食道攝影顯示食道末端出現典型「鳥嘴狀」狹窄，但壓力檢測結果卻沒有典型下食道括約肌壓力上升表現，讓診斷一度陷入兩難。台北慈濟醫院胃腸肝膽科詹崴宇醫師接著以新式診斷工具功能性管腔成像探頭（Functional Lumen Imaging Probe, Endoflip）檢查，成功確診為「食道弛緩不能症」，讓蕭女士順利進行後續治療。

詹崴宇醫師指出，食道是具有規律蠕動功能的肌肉組織，吞嚥時，食道體會產生由上而下的蠕動波，下食道括約肌會在食物抵達前自動放鬆，讓食物順利進入胃部。若出現吞嚥困難，原因大致可分為「構造性」與「功能性」兩大類，前者如食道癌、食道狹窄或嚴重胃食道逆流造成的纖維化；後者則可能與食道肌肉收縮不協調、神經病變等有關。

而食道弛緩不能症是一種食道神經肌肉功能障礙疾病，主要是神經退化致使食道壁內神經節細胞變性、減少，導致下食道括約肌持續緊閉，食物無法順利進入胃部的一種罕見疾病。台灣年平均發生率約為每十萬人1.64例，男女都有發生可能，易發生在年長者。常見症狀包括固體與液體皆有吞嚥困難、胸痛、胃酸逆流、飯後嘔吐及體重減輕等；若長期未接受治療，食道可能因食物堆積而嚴重擴張，形成不可逆的「巨大食道」，即使後續解除下端的出口梗阻，食道上方嚴重擴張卻已無法復元。

食道攝影及高解析度壓力檢測是臨床上食道弛緩不能症的標準檢查方式。詹崴宇醫師說明，食道攝影雖可觀察顯影劑流速及食道形狀，也能看到典型鳥嘴狀變化，即胃食道交界過緊而使食物過不去，造成上方的食道因為積壓而擴張，形成如同鳥嘴般的的狀態，但非黃金診斷標準；食道高解析度壓力檢測則是在病人清醒時做吞嚥測試，觀察食道蠕動波形，藉此觀察吞嚥時的壓力是否正常，雖是黃金診斷準則，但臨床上卻有部分病人的檢測結果不明確，導致無法確診，進行後續治療。

台灣近來引進Endoflip，是在病人麻醉狀態下，利用氣囊感測器測量食道的擴張性。正常情況下，食道應該像很有彈性的新氣球，只要稍微給點推力就能撐開；但如果食道的彈性變差了，即使氣囊在裡面用力推，食道也動彈不得，將導致食物下不去。這項檢查能補足傳統「食道壓力檢測」難以判讀的死角，提供更精準的數據；加上是在麻醉狀態下進行，大大降低了病患檢查時的恐懼與不適感。

而針對食道弛緩不能症的病患，治療重點在鬆開過緊的下食道括約肌，其中經口內視鏡肌肉切開術在無特殊禁忌下通常為首選，長期有效率高達90%；藥物治療或肉毒桿菌注射的放鬆效果較短暫，多適用於高齡或不宜手術患者；而以氣球撐開狹窄部位的氣球擴張術常因復發而需要接受多次的處理，現今已非首選。

詹崴宇醫師提醒民眾，食道弛緩不能症目前無明確預防方式，若出現食物卡在胸口、喝水易嗆、飯後反流未消化食物，或不明原因體重下降等情形，且症狀持續未改善，應及早尋求腸胃專科醫師評估，才能把握治療時機，避免食道永久性變形。

https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=70421

上一則

62歲男換肝3個月後 能隨媽祖遶境1天

下一則

氣喘患者 擅自改藥險喪命

延伸閱讀

華婦卡魚刺 就醫苦等24小時 醫師一句話讓她無奈

華婦卡魚刺 就醫苦等24小時 醫師一句話讓她無奈
磨牙、臉緊繃、肩頸酸…醫：當心「顳顎關節障礙症候群」

磨牙、臉緊繃、肩頸酸…醫：當心「顳顎關節障礙症候群」
82歲甲狀腺癌二度復發 醫生這方式替她保住聲帶＋副甲狀腺

82歲甲狀腺癌二度復發 醫生這方式替她保住聲帶＋副甲狀腺
髖部反覆疼痛半年 股骨頭減壓手術改善疼痛、保留髖關節

髖部反覆疼痛半年 股骨頭減壓手術改善疼痛、保留髖關節

熱門新聞

健康的飲食習慣應該要均衡攝取天然原形食物，多吃蔬菜、水果、全穀類和蛋白質，減少加工食品、含糖飲料及飽和脂肪。(圖／123RF)

🎙️想比別人多活9年？先做好這8件事

2026-05-05 09:35
一名女網友表示自己每次上完廁所都會擦到衛生紙完全乾淨，卻發現身邊朋友大多只擦到變淡就停止，讓她相當震驚。衛生紙示意圖。（取材自pexels.com@Алексей Вечерин ）

如廁後擦到全白才乾淨？醫搖頭「屁股會流淚」教正確3步驟

2026-05-06 23:10
腎臟科醫師提醒，海鮮屬於優質蛋白質，但長期食用可能累積重金屬，尤其是大型深海魚；示意圖。（123RF）

6旬男愛吃海鮮竟然腎衰竭 醫揭5大重金屬高風險食物

2026-05-04 04:45
胃潰瘍形成的原因在於胃酸與胃黏膜保護機制失衡，長期壓力、作息不正常等都可能增加胃潰瘍風險。示意圖。（123RF）

吃辣不會得胃潰瘍？ 醫揭胃潰瘍「5大迷思」 喝牛奶養胃其實也錯了

2026-05-08 04:47
豆腐不只是蛋白質來源，用餐時搭配一杯柳橙汁，維生素C能大幅提升鐵的吸收率。(圖／123RF)

吃肉才能補鐵？這6種「高鐵素食」含量比牛排還高

2026-04-20 02:00
醫師提醒，民眾應正確洗手，避免腸病毒、諾羅病毒、流感、新冠病毒感染。（本報資料照片）

酒精也殺不死 醫揭「洗手關鍵5時機」 防病毒、降傳播風險

2026-05-05 04:36

超人氣

更多 >
華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒

華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒
南加一晚狂震150次 居民驚恐「停不下來」大地震要來？

南加一晚狂震150次 居民驚恐「停不下來」大地震要來？
紐時：中國開1萬美元收買美國會助理 反遭錄音

紐時：中國開1萬美元收買美國會助理 反遭錄音
藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買
又高又帥…白俄總統小兒子 正在中國這所頂尖大學就讀

又高又帥…白俄總統小兒子 正在中國這所頂尖大學就讀