「不痛」更要命 運動正妹驚見不明腫塊 醫揭：越小越可能是癌

醫師林甫禎（右）說明，張女（左）化驗結果顯示良性腫瘤，讓張女鬆了口氣，得以繼續追逐登山夢。（長安醫院提供）

張姓女子熱愛戶外運動、曾挑戰瑞士 少女峰，日前突然摸到頸部有腫塊，雖不痛不癢，但她相當警覺，向長安醫院求診，經耳鼻喉頭頸外科醫師林甫禎診查，確診為罕見的下頜腺多形性腺瘤，經手術切除後，恢復良好，讓她得以繼續追逐登山夢。

林甫禎解析，唾液腺腫瘤 相對罕見，每十萬人中僅約2至3例。唾液腺依位置分為腮腺、下頜腺及舌下腺，另有許多小唾液腺分布於口腔，腫瘤一大特性在於「腺體越小，惡性機率越高」，其中舌下腺及小唾液腺腫瘤逾八成。

林甫禎指出，下頜腺腫瘤惡性比例約五成，由於生長緩慢且早期無痛感，極易被忽略，及早確診並手術切除非常關鍵。下頜腺周邊密布著控制表情的神經與血管，手術極具挑戰性，若不慎恐導致嘴角歪斜等顏面神經麻痺的併發症。

林甫禎說明，張女接受手術切除腫瘤，為滿足其對美觀的要求，特別將手術切口隱藏於頸部自然皺褶處，並搭配膠原蛋白加速癒合，術後無嚴重併發症，且傷口復原良好，化驗結果顯示腫瘤是良性的，也讓大家都鬆了口氣。

林甫禎提醒，唾液腺腫瘤早期通常沒有明顯疼痛感，僅表現為無痛性的頸部或耳下腫塊，民眾若發現頸部有持續存在、甚至逐漸增大的異物感，應提高警覺。透過超音波檢查與核磁共振影像，能有效鑑別腫瘤性質。及早發現、及早接受精準手術，不僅能大幅降低神經損傷風險，更能保全美觀與生活品質。