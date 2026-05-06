我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

能拒絕？劉美賢Met Gala與查克柏格夫婦合影引論戰

洛杉磯孕媽牽2歲女兒散步 遭「殭屍」堵路 嚇到發抖

乳癌年輕化 30多歲女1個月病逝 這年紀起應規律檢查

健康醫療網
聽新聞
test
0:00 /0:00
年輕女性應及早建立乳癌防治意識，養成定期檢查的習慣。（圖／AI生成）
年輕女性應及早建立乳癌防治意識，養成定期檢查的習慣。（圖／AI生成）

乳癌近年出現年輕化趨勢，根據統計，未滿40歲的年輕女性乳癌發生率，在過去十年間顯著增長，這群患者常因自恃年輕、不在公費篩檢年齡內，因此掉以輕心。中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳指出，臨床觀察發現年輕女性罹患乳癌時，腫瘤往往惡性程度高、增生速度快且具強烈侵襲性。她提醒，女性不應將「40歲」視為關心乳房健康的起點，應提早建立篩檢與自我警覺觀念。

黃淑芳提到，年輕族群乳房組織較為緻密，影像判讀相對困難，若缺乏規律篩檢，往往在確診時多已進入較晚期，增加治療難度。建議若經濟狀況允許，女性自30歲起即可與專業醫師討論規畫自費篩檢，尤其是具有家族史的族群，更應提早建立個人化健康管理機制。

在臨床與病友案例中，不時可見年輕乳癌的衝擊。黃淑芳分享，曾有30多歲女性，平時自覺身體健康，直到摸到乳房硬塊就醫，竟發現癌細胞正以驚人速度增生轉移，從確診到離世僅短短一個月；也有患者在30歲生日當天確診，原本正值事業與人生規畫階段，卻因治療影響外貌、工作與未來生育安排，面臨多重壓力。顯示乳癌對年輕女性的影響，不僅是健康問題，更牽動職涯與人生選擇。

在篩檢方式上，黃淑芳建議，年輕女性可依個人條件與醫師評估，選擇乳房超音波或3D乳房攝影等檢查方式，以提升偵測率；而乳房X光攝影仍是目前具醫學實證支持、可於無症狀階段發現早期病灶的重要工具之一。

中華民國乳癌病友協會也呼籲，年輕女性不應將「40歲門檻」視為篩檢起跑線，應視個人狀況，擬定規律的篩檢。透過定期專業檢查，才能在職場與家庭生活衝刺之餘，有效降低癌症帶來的風險與威脅。

乳癌

上一則

🎙️想比別人多活9年？先做好這8件事

延伸閱讀

律師李佩縈談罹乳癌全切重建 「戰勝關鍵是看待疾病的態度」

律師李佩縈談罹乳癌全切重建 「戰勝關鍵是看待疾病的態度」
56歲家庭主婦久咳不癒 LDCT成功揪出不到1公分早期肺癌腫瘤

56歲家庭主婦久咳不癒 LDCT成功揪出不到1公分早期肺癌腫瘤
婦科困擾 醫師吳海嘉：諱疾忌醫恐延誤診治

婦科困擾 醫師吳海嘉：諱疾忌醫恐延誤診治
70歲男背痛 健檢揪出攝護腺癌

70歲男背痛 健檢揪出攝護腺癌

熱門新聞

有「股神」之稱的波克夏公司董事長巴菲特。（美聯社）

巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要

2026-04-30 04:40
健康的飲食習慣應該要均衡攝取天然原形食物，多吃蔬菜、水果、全穀類和蛋白質，減少加工食品、含糖飲料及飽和脂肪。(圖／123RF)

🎙️想比別人多活9年？先做好這8件事

2026-05-05 09:35
卡爾森22年來早午餐都吃一樣的餐點。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Nic Wood ）

22年來早餐、午餐都一樣 CEO靠固定菜單維持身材

2026-04-30 20:44
一種外號為「蟬」的神秘新冠變種病毒在紐約蔓延。圖示僅為新冠病毒的模型。(路透)

🎙️新冠新變種突變 70 多個更可怕？ 醫師教你如何應對

2026-04-28 09:35
腎臟科醫師提醒，海鮮屬於優質蛋白質，但長期食用可能累積重金屬，尤其是大型深海魚；示意圖。（123RF）

6旬男愛吃海鮮竟然腎衰竭 醫揭5大重金屬高風險食物

2026-05-04 04:45
烤香腸示意圖。（新華社）

「爆紅小吃」含大量致癌物 3隱藏危機比香腸、熱狗更糟

2026-04-24 19:11

超人氣

更多 >
各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅
中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆

中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆
美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯

美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯
飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了

飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了
番茄想要豐收 施肥除草外這一動作最重要

番茄想要豐收 施肥除草外這一動作最重要