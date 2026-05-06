乳癌年輕化 30多歲女1個月病逝 這年紀起應規律檢查

年輕女性應及早建立乳癌防治意識，養成定期檢查的習慣。（圖／AI生成）

乳癌 近年出現年輕化趨勢，根據統計，未滿40歲的年輕女性乳癌發生率，在過去十年間顯著增長，這群患者常因自恃年輕、不在公費篩檢年齡內，因此掉以輕心。中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳指出，臨床觀察發現年輕女性罹患乳癌時，腫瘤往往惡性程度高、增生速度快且具強烈侵襲性。她提醒，女性不應將「40歲」視為關心乳房健康的起點，應提早建立篩檢與自我警覺觀念。

黃淑芳提到，年輕族群乳房組織較為緻密，影像判讀相對困難，若缺乏規律篩檢，往往在確診時多已進入較晚期，增加治療難度。建議若經濟狀況允許，女性自30歲起即可與專業醫師討論規畫自費篩檢，尤其是具有家族史的族群，更應提早建立個人化健康管理機制。

在臨床與病友案例中，不時可見年輕乳癌的衝擊。黃淑芳分享，曾有30多歲女性，平時自覺身體健康，直到摸到乳房硬塊就醫，竟發現癌細胞正以驚人速度增生轉移，從確診到離世僅短短一個月；也有患者在30歲生日當天確診，原本正值事業與人生規畫階段，卻因治療影響外貌、工作與未來生育安排，面臨多重壓力。顯示乳癌對年輕女性的影響，不僅是健康問題，更牽動職涯與人生選擇。

在篩檢方式上，黃淑芳建議，年輕女性可依個人條件與醫師評估，選擇乳房超音波或3D乳房攝影等檢查方式，以提升偵測率；而乳房X光攝影仍是目前具醫學實證支持、可於無症狀階段發現早期病灶的重要工具之一。

中華民國乳癌病友協會也呼籲，年輕女性不應將「40歲門檻」視為篩檢起跑線，應視個人狀況，擬定規律的篩檢。透過定期專業檢查，才能在職場與家庭生活衝刺之餘，有效降低癌症帶來的風險與威脅。