睡前滑平板削弱專注力 2歲童語言遲緩 醫揭短影音危機

醫師指出，家長務必確實管控3C使用，降低短影音對兒童的負面影響。示意圖。（本報資料照片）

短影音與遊戲實況，近年成為兒童日常娛樂之一，但不少孩子沉迷觀看Roblox與Minecraft相關短影音，一滑就停不下來，甚至影響作息與學習。像是有一名年僅兩歲的男童， 近期因睡眠問題到小兒科就醫。家長反映孩子每晚都需耗超過一小時才能入睡，且夜間頻繁醒來、白天情緒不穩；且該名男童的語言發展也較同齡兒童慢，僅能說出少數單字，對簡單指令的理解能力也較弱。後來醫師發現，該名男童從一歲半起，睡前固定有看平板上影片的習慣，這類因「螢幕哄睡」導致發展受阻的案例，在門診中層出不窮。

短影音削弱孩子耐心

收治病例的台灣新北市恩主公醫院小兒科醫師孫義文指出，短影音的「高刺激」與「連續性」，是影響孩子專注力的主因。透過演算法推薦，一段段數十秒至數分鐘的影片接續播放，強烈的聲光效果，讓大腦不費吹灰之力就能獲得大量感官回饋。後來這名男童，在醫師協助與家長溝通，調整螢幕使用後，孩子的睡眠與白天表現才逐漸改善。

孫義文解釋，由於兒童控制衝動與決策的大腦區域尚未發育成熟，長期沉迷於這類快節奏的遊戲影片，會使大腦習慣「不費力就有回饋」的模式。當回歸到現實生活，需要長時間靜下來進行像是閱讀、寫作業等高度專注的任務時，孩子便會顯得缺乏耐心、坐立難安。

藍光讓大腦誤判日夜

針對螢幕對生理的影響，孫義文也提到，螢幕發出的藍光會抑制褪黑激素分泌，誤導大腦以為該休息睡覺的時間仍是白天，導致人體的神經系統持續興奮，而這也正是造成孩子難以入睡的元兇。

孫義文引用國際研究與美國兒科醫學會建議表示，兩歲以下的嬰幼兒應盡量避免接觸螢幕，因為此階段主要透過感官探索與父母互動來學習；二歲至五歲則應限制在每日一小時內，以免取代重要的戶外活動與社交。台灣衛生福利部國民健康署也提醒，過度使用3C產品可能影響視力、專注力及睡眠，家有小孩的父母，必須花時間把關。

面對數位環境成為生活不可或缺的一部分，孫義文建議，家長應為孩子建立清楚的管理原則，像是選擇節奏較慢、具教育意義的內容，並盡量由家長陪同觀看、適時互動提問。最重要的是，應在睡前一小時，全面禁用電子產品，改以閱讀繪本或親子聊天取代。

他並提醒，數位工具並非完全有害，應建立健康的使用頻率，並增加現實生活中的探索機會，才能降低孩子對虛擬世界的過度依賴，守護學童身心健全發展。