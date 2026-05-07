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55歲男2公分結石藏腎臟憩室20年 3技術一舉清除

胡蓬生
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男子的結石位於腎臟特殊結構內，病人接受「軟式輸尿管鏡碎石手術」處理。(圖／台灣為...
男子的結石位於腎臟特殊結構內，病人接受「軟式輸尿管鏡碎石手術」處理。(圖／台灣為恭紀念醫院提供)

一名55歲男子長期受右腎2公分大小的結石困擾，病史長達近20年，期間多次在醫院接受體外震波碎石術治療。但結石位置與大小並未改善，且因合併細菌感染，導致右側腰部反覆痠痛，對日常生活造成影響。轉診後經醫師建議，以「軟式輸尿管鏡碎石手術」清除，術後恢復良好，隔日即順利出院。

台灣苗栗為恭醫院泌尿科主任邱基旭表示，病患日前轉至為恭紀念醫院泌尿科門診進一步評估與治療。這名病患經詳細影像與臨床評估後，發現結石位於腎臟特殊結構內，因此建議病人接受「軟式輸尿管鏡碎石手術」處理。手術過程中確認結石位於腎臟憩室內，且憩室開口狹窄，導致結石長期滯留、無法自然排出，這也是以往治療效果有限的主因。

病患結石位於腎臟的憩室內，因憩室開口狹窄，導致結石長期滯留、無法自然排出。(圖／...
病患結石位於腎臟的憩室內，因憩室開口狹窄，導致結石長期滯留、無法自然排出。(圖／台灣為恭紀念醫院提供)

邱基旭指出，手術先以具止血效果的雷射技術切開憩室狹窄開口，建立通道後，再進行結石擊碎。手術並搭配負壓吸引鞘將碎石移除，加上透過內視鏡影像輔助，精準掌握結石位置與處理範圍，過程中確認結石已完整清除，病人術後恢復良好，隔日即順利出院，後續將持續門診追蹤。

醫師先以具止血效果的雷射技術切開憩室狹窄的開口，建立通道後，再進行結石擊碎，並搭...
醫師先以具止血效果的雷射技術切開憩室狹窄的開口，建立通道後，再進行結石擊碎，並搭配負壓吸引鞘將碎石移除。(圖／台灣為恭紀念醫院提供)

邱基旭說明，腎結石的治療方式須依結石大小、位置及病人整體狀況綜合評估。對位於腎臟憩室等特殊位置的結石，體外震波碎石術效果可能受限，透過軟式輸尿管鏡結合雷射碎石及吸引技術，可提升處理精準度並降低殘留風險，是目前常見的微創治療選項之一。

邱基旭提醒，腎結石如果長期未改善或反覆發作，甚至合併感染，可能增加腎功能受損風險。建議民眾如出現腰部疼痛、血尿或反覆泌尿道感染等症狀，應及早就醫檢查，由專業醫師評估適合的治療方式，以降低併發症發生並提升整體治療成效。

為恭醫院泌尿科主任邱基旭提醒，腎結石如長期未改善或反覆發作，甚至合併感染，可能增...
為恭醫院泌尿科主任邱基旭提醒，腎結石如長期未改善或反覆發作，甚至合併感染，可能增加腎功能受損風險。建議民眾如出現腰部疼痛、血尿或反覆泌尿道感染等症狀，應及早就醫檢查。(圖／台灣為恭紀念醫院提供)

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